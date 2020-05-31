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31 Mayıs 2020 Pazar 15:39:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2020 Pazar 15:39:00

SunExpress iç hat uçuşlarına yarın başlıyor

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SunExpress, yarından itibaren Antalya ve İzmir'den Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Trabzon, Van, Samsun, Kayseri, Kars, Konya ve Malatya gibi kentlere sefer düzenleyecek.

SunExpress, yarından itibaren iç hat uçuşlarına kademeli olarak başlayacak.

SunExpress'in açıklamasına göre, Antalya ve İzmir'i hem iç hem de dış hatlarda en fazla noktaya bağlayan hava yolu şirketi, yolcularının ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm tedbirleri alarak uçuşları başlatıyor.

Şirket, yarından itibaren Antalya'dan Adana'ya haftada 5, Diyarbakır'a haftada 4, Gaziantep, Trabzon ve Van'a haftada 2, Samsun ve Kayseri'ye haftada 1 kez uçuş sunacak.

Aktarma merkezi İzmir ile merkezi Antalya arasında günde 2 sefer düzenleyecek SunExpress, İzmir'den Antalya dışında toplamda 11 Anadolu kentine sefer düzenleyecek.

Şirket, Diyarbakır'a haftanın her günü, Adana ve Gaziantep'e haftada 4, Trabzon ve Kayseri'ye haftada 3, Erzurum, Samsun ve Van'a haftada 2, Kars, Konya ve Malatya'ya haftada 1 kez uçuş gerçekleştirecek.

Hava yolu, hem İzmir'den hem de Antalya'dan düzenlediği sefer sayısını kademeli olarak artıracak.

TEDBİRLİ SEYAHAT DÖNEMİ BAŞLIYOR

Açıklamada verilen bilgilere göre, seyahat edecek yolcuların, alınan hijyen ve sosyal mesafe önlemleri nedeniyle havalimanlarına her zamankinden daha erken gelmeleri tavsiye ediliyor.

SunExpress, misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için ulusal ve uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleri ile iş birliği içinde gerekli tüm önlemlerini alıyor.

Tüm uçuşlarında yolcularına ve uçuş ekiplerine maske ile seyahat etme zorunluluğu getiren hava yolu, teması azaltmak adına kabin içi hizmetlerini de bu doğrultuda güncelledi. Kurallar gereği, dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyaları dışında kabine hiçbir el bagajının kabul edilmeyeceğini açıklayan hava yolu, ayrıca tüm uçuşlarında yolcularına dezenfektan mendil dağıtacak.

Bunlara ek olarak SunExpress uçaklarında, düzenli olarak uluslararası otoriteler tarafından etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon işlemleri uygulanıyor. Tüm uçaklarda ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtreleme sistemi bulunuyor ve bu filtreler, koronavirüs de dahil olmak üzere bilinen tüm virüslere karşı yüzde 99'luk bir başarı oranıyla uçak içindeki havayı her 3 dakikada bir sürekli temizliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Hayat Eve Sığar" projesi kapsamında Türk vatandaşlarının iç hat uçuşlarına kabulü HES kodu ile sağlanacak. HES kodu sorgulamalarında uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcular, SunExpress uçuşlarına alınmayacak.

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