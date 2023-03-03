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03 Mart 2023 Cuma 23:33:00 - Güncelleme:03 Mart 2023 Cuma 23:33:00

Şubatta fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler belli oldu

Kaynak: AA

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Tüketici fiyatları bazında şubatta en fazla fiyat artışı yüzde 24,56 ile "sebzede (patates ve bazı yumru bitkiler hariç)", en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,4 ile "kadın giyimi"nde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay sebzedeki (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) artışı, yüzde 14,47 ile içecekler, yüzde 10,47 ile taze meyveler, yüzde 10,35 ile alkolsüz içecekler ve konsatre içeceklerdeki artış izledi.

Şubatta ayında fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 10,31 ile dana eti, yüzde 10,25 ile peynir, yüzde 9,60 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim, yüzde 8,24 ile tereyağı, yüzde 8,06 ile orta öğretim ve yüzde 7,89 ile likit hidrokarbonlar aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,4 ile kadın giyiminde gerçekleşti. Bunu yüzde 2,10 ile veri işlem ekipmanları, yüzde 1,92 ile çocuk giyimi, yüzde 1,25 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri, yüzde 0,71 ile erkek giyimi, yüzde 0,39 ile şeker, yüzde 0,28 ile katı yakıtlar, yüzde 0,17 ile çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi, 0,14 ile kadın ayakkabısı izledi. En az fiyat artışı ise 0,13 ile makarna çeşitlerinde görüldü.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, şubatta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren temel başlıklar Aylık değişim
Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) 24,56


Taze meyveler 10,47
Alkolsüz içecekler ve konsantre içecekler 10,35
Dana eti 10,31
Peynir 10,25
Okul öncesi eğitim ve ilköğretim 9,60
Tereyağı 8,24
Orta öğretim 8,06
Likit hidrokarbonlar 7,89
Etiketler : TÜİK fiyatı düşen ürünler sebze fiyatları meyve fiyatları

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