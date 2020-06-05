  • BIST
    109641
  • Dolar
    6,7724
  • Euro
    7,6750
  • Altın
    371,4000
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin mücadelesini övdü
Bursa'da polis memurunun silahlı kavgada şehit edilmesiyle ilgili 2 kişi daha tutuklandı
Kaçak yapılar yıkıldı
Endonezya'da ilk cuma namazı
Meclis Başkanı Şentop'tan son dakika açıklama
Flaş gelişme: Kullananlar bir günde iyileşme belirtisi gösterdi
CHP'li Yıldırım Kaya'dan Meclis'te tepki çeken hareket! Devlet malı o, babanın malı değil!
Yeni teknolojiler geliyor! iPhone 13 sızdırıldı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 450 bine dayandı
Yumurta üreticileri İran üzerinden ihracata başlamaya hazır
Michael Bradley: Trump'ın ar damarı çatlamış
Bakan açıkladı! 47 havalimanı uçulabilir sertifikası aldı
Berat Albayrak'tan kritik toplantı!
YKS'ye girecek öğrenciler için önemli uyarı
Rusya'da korona bilançosu ağırlaşıyor!
ABD'de bir polis cinayeti daha: Baskıyla solunumu durdu!
Türkiye yeni millet bahçelerine kavuşuyor! Bakan Kurum'dan önemli açıklama
Başkan Erdoğan'dan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili önemli açıklama
İhracatta 14,7 milyar dolarlık Kovid-19 kaybı
İkinci dalgada şok rekor! İran'da vaka sayısı şaşkınlık yarattı
Prof. Ceyhan'dan aşı yorumu: Yüzde 5 olasılık
İKAM'dan 'İslam İktisadı Manifestosu'
Su ürünleri üretimi arttı
Lufthansa DAX endeksinden çıkarılıyor
05 Haziran 2020 Cuma 11:34:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 11:34:00

Su ürünleri üretimi arttı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin su ürünleri üretimi, 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 33,1 artarak 836 bin 524 tona yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin su ürünleri istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, su ürünleri üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 33,1 yükselerek 836 bin 524 ton oldu. Üretimin yüzde 44,8'ini avcılık yoluyla elde edilen deniz balıkları, yüzde 6,8'ini avcılık yoluyla elde edilen diğer deniz ürünleri, yüzde 3,8'ini avcılık yoluyla elde edilen iç su ürünleri ve yüzde 44,6'sını yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.

Su ürünleri avcılığı söz konusu dönemde yüzde 47,5, yetiştiricilik üretimi yüzde 18,7 arttı. Avcılık yoluyla yapılan toplam üretim 463 bin 168 ton olurken, yetiştiricilik üretimi ise 373 bin 356 ton olarak hesaplandı. Deniz ürünleri avcılığı yıllık bazda yüzde 52, iç su ürünleri avcılığı yüzde 4,8 yükseldi.

Kişi başı su ürünleri tüketimi arttı

Deniz balıklarının türlerine göre dağılımı incelendiğinde, hamsi 262 bin 544 tonla en yüksek miktarda avlanan balık oldu. Bunu 38 bin 78 ton ile çaça ve 19 bin 119 ton ile sardalya takip etti.

Kişi başına ortalama su ürünleri tüketimi 2018 yılında 6,14 kilogram olurken, 2019 yılında yüzde 2 artarak 6,26 kilograma yükseldi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER