VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
UNICEF, İsrail'in Şifa Hastanesine saldırılarında kuvözdeki bebeklerin ölmesinden endişeli
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 12 gözaltı
Su ürünleri ihracatı 10 ayda 1,4 milyar dolar oldu
TPAO'nun 3 sahasının ruhsat süresi 2 yıl uzatıldı
Eyüp Sultan Camii'nde Filistinliler için dua edildi
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 37. gününde şiddetlenerek sürüyor
12 Kasım 2023 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:12 Kasım 2023 Pazar 11:00:00

Su ürünleri ihracatı 10 ayda 1,4 milyar dolar oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, yıl sonunda 1,7 milyar dolara yükselmesini bekledikleri su ürünleri ihracatında 2024 hedefinin 2 milyar dolar olduğunu söyledi.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin su ürünleri ihracatının 2023 yılının 10 aylık döneminde 1 milyar 404 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, bu ihracatın yüzde 68'inin Ege Bölgesinden yapıldığı belirtildi.

Su ürünleri ihracatında levrek 435 milyon dolarlık tutarla zirvedeki yerini korurken, çipura ihracatının 353 milyon dolar, somon ihracatının 315 milyon dolar, alabalık ihracatının da 96 milyon dolar olduğu bildirildi.

Levreğin yüzde 73'ünün, çipuranın yüzde 78'nin taze ihraç edildiği, somon ihracatının yüzde 74'ünün dondurulmuş olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Türkiye'nin 100'den fazla ülkeye su ürünleri ihraç ettiğini ve Avrupa pazarının bir numaralı tedarikçisi konumuna geldiğini belirtti.

Ülkelerin taleplerine ve tüketim alışkanlıklarına göre taze, taze fileto, dondurulmuş, dondurulmuş fileto olarak balıkları işleyip ihraç ettiklerini bildiren Kızıltan, şunları kaydetti:

"Türk su ürünleri sektörü 2000 yılında 50 milyon dolar seviyelerinde olan ihracatını 23 yılda yaklaşık 30 kat artırdı. 2023 yılı sonunda 1,7 milyar dolara 2024 yılında 2 milyar dolara ulaşacak potansiyele sahibiz. Bu hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hava kargo seçeneğiyle başta ABD olmak üzere uzak pazarlarda da konumumuzu güçlendiriyoruz."

Etiketler : su ürünleri ihracat ekonomi
Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı

Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı
‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor

‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor
Ayrılmadılar

Ayrılmadılar
Ölümden döndü

Ölümden döndü
Avrupa'nın tozunu attı

Avrupa'nın tozunu attı
Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış
Peynire hasret kaldı

Peynire hasret kaldı
Muazzez Ersoy: Tek kalmak zor

Muazzez Ersoy: Tek kalmak zor
Ünlü top modelden Türkiye mesajı

Ünlü top modelden Türkiye mesajı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX