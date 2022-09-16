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16 Eylül 2022 Cuma 16:37:00 - Güncelleme:16 Eylül 2022 Cuma 16:37:00

Sterlin, dolar karşısında 37 yılın en düşük seviyesinde

Kaynak: AA

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Sterlin, dolar karşısında 37 yılın, avro karşısında da 19 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Enflasyon baskılarının artmasının ardından en erken faiz artırmaya başlayan merkez bankalarından İngiltere Merkez Bankası (BoE), Aralık 2021'den itibaren her ay düzenli faiz artırırken, ağustos toplantısındaki 50 baz puanlık faiz artışına karşın ülkenin para biriminde yaşanan değer kaybını engelleyemedi.

Son iki ayda dolar karşısında yüzde 6,8 değer kaybederek 37 yılın en düşük seviyeye inen sterlin, aynı dönemde avro karşısında da yüzde 4,3 azalışla son 19 ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor.

Sterlin/dolar paritesi bugün 1,1350'yi görmesinin ardından şu dakikalarda 1,14'ün hemen üzerinde dengelendi. Sterlin/avro paritesi ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 1,1420'den işlem görüyor.

BoE'nin Aralık 2021'den bu yana yüzde 0,10'dan yüzde 1,75 seviyesine kadar çıkardığı politika faizini, eylül toplantısında da 50 baz puan artırarak yüzde 2,25'e çıkarması bekleniyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) da bu yıl politika faizini yüzde 0-0,25'ten yüzde 2,25-2,50 aralığına kadar çıkarmasına rağmen bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasıyla para piyasalarında Fed'in ilk kez 100 baz puan faiz artırım ihtimali fiyatlanamaya başladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) da 8 Eylül'de gerçekleştirdiği toplantıda, tarihinde ilk kez 75 baz puan faiz artırması sonrası ekim ayındaki toplantıda da 75 baz puanlık artışa devam etmesi bekleniyor.

Saxobank FX stratejisi başkanı John Hardy, İngiltere'nin devasa dış açıkları yürütmesi ve yeni başbakanın politikalarının etrafındaki risklerin buna eklenmesiyle birlikte, sterlin üzerinde baskı oluştuğunu söyledi.

İngiltere'nin yeni lideri Liz Truss geçen hafta, Ukrayna'daki savaşın ekonomik etkilerini hafifletmek için enerji faturalarına üst sınır getirerek ülkeye yaklaşık 100 milyar pounda mal olabilecek bir destek paketi ilan etmişti.

Hükümet tarafından eylül ayı içerisinde, bu düzenlemenin nasıl finanse edileceğine ve Truss'un vaat ettiği vergi indirimlerini nasıl gerçekleştireceğine ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de perakende satışları ağustosta aylık bazda yüzde 1,6 , yıllık bazda da 5,4 azalışla beklentilerin altında kaldı. Söz konusu gerileme Aralık 2021'den bu yana en büyük düşüş oldu.

Etiketler : sterlin dolar enflasyon
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