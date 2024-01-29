SSK ve Bağ-Kur emeklisinin fark ödemeleri ne zaman yapılacak?
Kaynak: TRT Haber
SSK ve Bağ-kur emekli maaş zammını yüzde 49,25'e yükselten düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Şimdi gözler düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasında. Düzenleme hayata geçtikten sonra fark ödemeleri 1 hafta içerisinde yapılacak.
SSK ve Bağ-kur emeklileri için harekete geçildi. Zamlar, memur emeklisinin artış oranı ile eşitlendi.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği o düzenleme Meclis'ten geçti. 2024'ün ilk 6 aylık maaş zammı yüzde 49,25'e yükseltildi.
Şimdi gözler düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasında. Düzenleme Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra hayata geçecek. Böylece, SSK ve Bağ-kur emeklilerine fark ödemeleri yapılacak.
Yaklaşık 13 buçuk milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına ek zam yansıyacak. Ödemeler düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içinde yapılacak.
Fark tutarları hak sahiplerinin aylıklarını aldıkları banka hesaplarına yatırılacak.
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