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10 Haziran 2022 Cuma 00:57:00 - Güncelleme:10 Haziran 2022 Cuma 00:57:00

SPK'dan yatırımcılara destek

Kaynak: AA

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Sermaye Piyasası Kurulu, şirketlerin yurt dışında sermaye piyasası aracı ihracı yoluyla fon temin etmelerini teşvik etmek amacıyla ilgili ihraçlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirime gidildiğini duyurdu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yurt içine gerçekleştirilen halka arzlarda yurdışından fon teminin özendirmek için atılan yeni adımları açıkladı.

Buna göre, şirketlerin yurt dışında sermaye piyasası aracı ihracı yoluyla fon temin etmelerini teşvik etmek amacıyla ilgili ihraçlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirilme gidildi.

Halka açık olmayan şirketlerin sadece sermaye artırımı yoluyla paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde Kurul ücretlerinde; yurtdışı yatırımcılara tahsis edilen ve satışı yapılan tutarın sermaye artımına konu payların nominal değerinin en az yüzde 20'sine tekabül etmesi durumunda yüzde 50 oranında, yurtdışı yatırımcılara tahsis edilen ve satışı yapılan tutarın sermaye artımına konu payların nominal değerinin en az yüzde 40'ına tekabül etmesi durumunda yüzde 90 oranında indirime gidilecek.

Bu tür başvurular öncelikli işlemlerden sayılarak ivedilikle sonuçlandırılacak.

Yurtdışında ihraç edilecek pay dışındaki sermaye piyasası araçları ihraçlarında alınacak kurul ücretlerinde yüzde 50 oranında indirime gidilecek.

Halka açık olmayan şirketlerin yurtdışında paylarının ihraç edilmesi işlemlerinde kurul ücreti alınmayacak.

Borsa İstanbul'da 'Emtia Pazarı' kuruldu

SPK ayrıca, "Borsa İstanbul nezdinde 'Emtia Pazarı' kurulmuş olup, altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlanmıştır" açıklamasını yaptı.

Etiketler : Sermaye Piyasası Kurulu spk Borsa İstanbul
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