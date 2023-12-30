VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
37 ilde DEAŞ operasyonu: 189 gözaltı
Filistin: Güney Afrika, İsrail'e karşı "soykırım davası" açarak ilk fiili adım atan ülke oldu
SPK yeniden değerlemeye tabi tutarları güncelledi
Arjantin, BRICS grubundan çıktı
İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 21 bin 507'ye yükseldi
Yeni asgari ücret Resmi Gazete'de
30 Aralık 2023 Cumartesi 08:45:00 - Güncelleme:30 Aralık 2023 Cumartesi 08:45:00

SPK yeniden değerlemeye tabi tutarları güncelledi

Kaynak: AA

ABONE OL

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yeniden değerlemeye tabi tutarlara 2024 yılı için güncelleme yaptı.

SPK'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, yeniden değerlemeye tabi tutarların güncel hali paylaşıldı.

Buna göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun idari para cezası gerektiren fiiller hükmünce, para cezaları yüzde 58,46 artırılarak, cezaya göre 246 bin 511,47 lira ile 3 milyon 81 bin 378,30 lira, 61 bin 607,66 lira ile 616 bin 263,62 ve 5 bin 249,78 lira ile 131 bin 244,50 lira aralığına çekildi.

Piyasa bozucu eylemlere verilecek para cezası aralığı da 246 bin 511,47 lira ile 6 milyon 168 bin 483,34 lira şeklinde kararlaştırıldı.

Yeniden değerleme ile birlikte halka arz şartları da değişti. Buna göre payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların ek satış hariç halka arz edilecek payların halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanan piyasa değerinin 500 milyon liranın altında olması durumunda halka arz edilecek payların yüzde 25'i ortakların yeni pay alma hakkı tamamen kısıtlanarak satışa hazır bekletilecek.

Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların, ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerine göre 400 milyon liranın altında olması durumunda satılamayan payların tamamı, 400 milyon lira ile 800 milyon lira arasında olması durumunda ise satılamayan payların 400 milyon liraya olan kısmının tamamı, bunu aşan kısmın ise yarısı için aracı kuruluşların halka arz fiyatı üzerinden bu payları satın alacağına ilişkin olarak şirkete karşı yüklenim zorunluluğu bulunacak.

Güncellemeyle birlikte halka arz edilecek şirketlerin 2023 yıl sonu için 750 milyon lira ciroya ve 1 milyar 500 milyon liralık aktif büyüklüğe sahip olması gerekiyor.

Etiketler : sermaye piyasası kurulu yeniden değerleme kaçak içki operasyonu
Pop müziğin yoncaları

Pop müziğin yoncaları
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı
Türk Sineması dünyayla yarışıyor

Türk Sineması dünyayla yarışıyor
Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil

Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil
Fanlardan Time Square jesti

Fanlardan Time Square jesti
Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla

Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla
Ateşlendikten sonra huyum değişti

Ateşlendikten sonra huyum değişti
Doğuş'tan film gibi klip

Doğuş'tan film gibi klip
Kızım olacağını duyunca ağladım

Kızım olacağını duyunca ağladım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX