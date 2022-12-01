SPK Başkanı Gönül: Şirket sahiplerinin, hisselerin fiyatlarıyla ilgili konuşmasına sıcak bakmıyoruz
SPK Başkanı Gönül, "Şirket sahiplerinin, hisselerin fiyatlarıyla ilgili konuşmasına sıcak bakmıyoruz." açıklamasını yaptı.
SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "Şirket sahiplerinin, hisselerin fiyatlarıyla ilgili konuşmasına sıcak bakmıyoruz." açıklamasını yaptı.
Gönül,"Tedbirleri günün şartlarına göre almaya devam edeceğiz, Borsa İstanbul grubu ile Risk Merkezi kuruyoruz." dedi.
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