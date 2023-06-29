VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Togg araçları Türkmenistan'a törenle teslim edildi
Başkan Erdoğan'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması skandalına çok sert tepki
Türkiye'den İsveç makamları ve uluslararası camiaya çağrı
Üreticilere müjde: Satılmayan kurbanlıkları ESK alacak
İsveç'in provokasyonu dünya basınında
Macron'a ince ayar! IMF ve Dünya Bankası istemiyoruz
29 Haziran 2023 Perşembe 11:46:00 - Güncelleme:29 Haziran 2023 Perşembe 11:46:00

S&P küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yükseltti

Kaynak: AA

ABONE OL

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a çıkardı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, küresel ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Gelişmiş ülkelerdeki hızlı faiz artışlarına rağmen pek çok ekonomide özellikle hizmetlere yönelik talep baskılarının güçlü kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, manşet enflasyondaki gevşemeye rağmen iş gücü piyasalarının hala sıkı ve çekirdek enflasyonun inatçı bir şekilde yüksek olduğu aktarıldı.

Açıklamada, büyük merkez bankalarının politika faizlerinin daha uzun süre yüksek kalacağının sinyalini verdiği anımsatılarak, bu yıl faiz indirimi beklentilerinin artık masadan kalktığı ifade edildi.

Tahminlerin genel olarak 2023'te daha hızlı, 2024'te ise daha yavaş bir ekonomik büyümeye işaret ettiği belirtilen açıklamada, dünya ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 2,9'ar, 2025 ve 2026'da ise yüzde 3,3'er büyümesinin beklendiği kaydedildi.

S&P, daha önceki tahminlerinde küresel ekonominin bu yıl yüzde 2,7, gelecek yıl yüzde 3, 2025'te yüzde 3,4 ve 2026'da yüzde 2,9 büyüyeceğini öngörmüştü.

Açıklamada, artık daha uzun ve sığ bir yavaşlama öngörüldüğü, resesyon olasılıklarının ise azaldığı aktarıldı.

Enflasyonun "yapışkan" olmaya devam etmesi halinde faiz oranlarının daha uzun süre yükselmesi gerekeceği vurgulanan açıklamada, merkez bankalarının aşırı sıkılaşması halinde büyümenin keskin bir şekilde yavaşlayacağı kaydedildi.

Öte yandan ABD ekonomisinin büyüme tahmininin de bu yıl için yükseltildiği belirtilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 1,7, gelecek yıl yüzde 1,3, 2025'te yüzde 1,5 ve 2026'da yüzde 1,8 büyümesinin beklendiği bildirildi.

S&P daha önce ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 0,7, gelecek yıl yüzde 1,2, 2025'te yüzde 1,8 ve 2026'da yüzde 1,9 büyüyeceğini öngörmüştü.

Açıklamada, Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 0,3'ten yüzde 0,6'ya çıkarıldığı, gelecek yıl için yüzde 1'den yüzde 0,9'a ve 2025 için yüzde 1,7'den yüzde 1,6'ya düşürüldüğü, 2026 için ise yüzde 1,6 olarak korunduğu kaydedildi.

Çin ekonomisinin ise toparlanmasının devam edeceği ancak bu yılın büyük bölümünde düzensiz olmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, ülke ekonomisinin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 5,5'den yüzde 5,2'ye düşürüldüğü aktarıldı. Açıklamada, Çin ekonomisinin büyüme tahmininin 2024 yılı için yüzde 5'den yüzde 4,7'ye düşürüldüğü, 2025 için yüzde 4,7 ve 2026 için yüzde 4,5 olarak belirlendiği belirtildi.

Etiketler : Kredi derecelendirme kuruluşu Avro Bölgesi ABD ekonomisi
Önce İstanbul sonra Prag

Önce İstanbul sonra Prag
Demet Şener'den İbrahim Kutluay'a 'tedavi' davası

Demet Şener'den İbrahim Kutluay'a 'tedavi' davası
Küçük Kıvanç!

Küçük Kıvanç!
Nostaljik sahne

Nostaljik sahne
Beş kitap okuyarak hazırlandım

Beş kitap okuyarak hazırlandım
41. yıl kutlaması

41. yıl kutlaması
Ailece tatile çıkacak

Ailece tatile çıkacak
Helallik istedi

Helallik istedi
Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim

Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX