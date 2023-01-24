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24 Ocak 2023 Salı 11:14:00 - Güncelleme:24 Ocak 2023 Salı 11:14:00

Sosyal yardım programları aylık ödemeleri, artışlı şekilde hesaplara yatırılacak

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yapılan yeni düzenleme sonrasında, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini, artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Derya Yanık, bu yıl da sosyal hizmetlere ve yardımlara ilişkin kapasite ve hizmetleri iyileştirmeye, yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Yapılan yeni düzenleme sonrasında, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını dile getiren Yanık, sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla yaşlı aylığının bin 536 liradan bin 997 liraya yükseldiğini bildirdi.

Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip olanların aylığının bin 226 liradan bin 594 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunanların aylığının bin 840 liradan 2 bin 392 liraya yükseldiğini ifade eden Yanık, 18 yaş altı engelli yakını olanlara ödenen engelli yakını aylığının da bin 226 liradan bin 594 liraya çıkarıldığını aktardı.

Aylık ortalama 560 bin engelliye yapılan evde bakım yardımının, bu yıl Ocak-Temmuz dönemi için 3 bin 336 liradan 4 bin 336 liraya çıktığını kaydeden Bakan Yanık, geçen yıl toplam 18 milyar lira evde bakım yardımında bulunduklarını belirtti.

İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunduklarını, bu kapsamda SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının, ortalama 2 bin 337 liradan 3 bin 38 liraya yükseldiğini kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının da 3 bin 644 liradan 4 bin 853 liraya artırıldığını belirtti.

Etiketler : derya yanık sosyal yardım ödeme
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