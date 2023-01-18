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18 Ocak 2023 Çarşamba 19:04:00 - Güncelleme:18 Ocak 2023 Çarşamba 19:04:00

Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarlarının, bu ay memur maaş zammı oranında artırıldığını belirterek, "Hesaplara toplam 434 milyon 39 bin 508 lira 44 kuruş yatırdık. Farkları ise mümkün olan en kısa sürede ödemeyi planlıyoruz." bilgisini verdi.

Bakan Yanık, ocak ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesine ilişkin yazılı açıklamasında, ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen SED miktarının, memur maaşlarına yapılan yüzde 30 zam oranında artırıldığını ifade etti.

Bu ay ailelere yapılacak ödemelerin gecikmemesi için SED miktarında 2023 Ocak için belirlenen memur maaş artışı ve enflasyon oranından oluşan yüzde 16,48'lik oranın esas alındığını vurgulayan Yanık, bu şekilde hesaplama yapılarak ailelere ödeme gerçekleştirildiğini bildirdi. Yanık, ailelere yüzde 13,52'lik fark daha ödeneceğini kaydetti.

SED'in her yıl ocak ve temmuzda yeniden belirlendiğine işaret eden Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödediğimiz SED miktarlarını memur maaş zammı oranında artırarak, hesaplara toplam 434 milyon 39 bin 508 lira 44 kuruş yatırdık. Farkları ise mümkün olan en kısa sürede ödemeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahiplerine yönelik birçok sosyal hizmet sunduklarını vurgulayan Yanık, SED'in de çocukları desteklemek amacıyla ödendiğini belirtti.

- "SED HİZMETİNDEN 160 BİNE YAKIN ÇOCUK YARARLANDI"

Yanık, aile odaklı sosyal hizmet modeli olan SED ile çocukların ekonomik nedenlerle ailelerinden ayrılmasını önlenmeyi amaçladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"SED hizmetimizle ihtiyaç sahibi ailelerimizin bütünlüğünü korumayı, ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden uzaklaşarak farklı ortamlarda büyümelerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımızın aileleriyle bir arada, sağlıklı bireyler olarak geleceğe hazırlanmalarını önemsiyoruz. SED ile aileler çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. SED sadece maddi destekten ibaret değil. SED kapsamındaki çocuklarımıza sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı da sağlıyoruz. Onlar için farklı etkinlikler düzenleyerek sosyalleşmelerini, kültürel yönden gelişmelerini destekliyoruz."

Bakan Yanık, SED hizmetinden 160 bine yakın çocuğun yararlandığını bildirdi.

Etiketler : Bakan Yanık SED ödemeler
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