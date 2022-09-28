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28 Eylül 2022 Çarşamba 17:45:00 - Güncelleme:28 Eylül 2022 Çarşamba 17:45:00

Sosyal konut projesine hane adına tek başvuru yapılabilecek

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine, hane halkı adına yalnızca bir kişinin başvuru yapabileceğini hatırlattı.

Dar gelirlilere yönelik sosyal konut projesine başvurular sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 250 bin sosyal konut kampanyası kapsamındaki projelere başvuru yapabilmek için gerekli şartları bir kez daha sıraladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, projeden hanedeki eşlerden yalnızca biri yararlanabiliyor. Şayet eşlerden ikisi de başvurursa, ikisinin de başvurusu iptal ediliyor ve bu kişiler kuraya katılamıyor.

Birden fazla talepte bulunan eşlerin, başvuru dönemi içinde yatırdıkları bedeli alarak işlemi iptal etmesi gerekiyor.

İptal için, başvurulan proje hangi bankadaysa oraya müracaat edilmesi de önemli.

Ayrıca sosyal konutlara başvuru yapıp, bedelini verilen süre içerisinde e-Devlet'ten yatırmayanların işlemi de iptal ediliyor.

Bakanlık bu konuda da uyarı yaptı. Bu kişiler, süreci yeniden başlatarak başvuru bedellerini ekim ayı sonuna kadar yatırabilecek.

250 bin sosyal konut projesine, 18-30 yaş arası kişiler de ailelerinden bağımsız olarak bireysel başvuruda bulunabiliyor.

Etiketler : Bakanlık sosyal konut Dar gelirli Sosyal Konut Projesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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