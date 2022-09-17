Sosyal konut projesinde yeni dönem

Sosyal konut projesinde kimlik numarası sınırlaması kalkıyor
Kaynak: AA
Sosyal konut projesinde T.C. kimlik numarası sınırlaması kalkıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular geçtiğimiz hafta başlamıştı. Yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle T.C. kimlik numarasının son hanesiyle başvuru yapan vatandaşlar 19 Eylül'den itibaren sınırlama olmaksızın başvurularını gerçekleştirebilecek.
Dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat olan TOKİ sosyal konut projesinde kimlik numarası sınırlaması kalkıyor. Sistemde yaşanması muhtemel yoğunluk sebebiyle T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılan başvurular 19 Eylül'den itibaren herkese açılacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilecek "İlk Evim, İlk İş Yerim" sosyal konut projesine başvurular, 14 Eylül'de gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başladı. Başvurular ayrıca projelerin bulunduğu illerdeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubelerinden yapılmaya devam ediyor.
Sosyal konut projesi için e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişimi engellememesi için kademeli alınan başvurular kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesi "6" olanlar bugün, "8" olanlar ise pazar günü başvuru yapabilecek.
T.C. KİMLİK NUMARASI SINIRLAMASI KALKIYOR
19 Eylül pazartesiden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek. Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra kura ile belirlenecek.
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