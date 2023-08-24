24 Ağustos 2023 Perşembe 14:36:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 14:36:00
Bakan Şimşek'ten ilk açıklama: Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Merkez Bankası faiz kararı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz…" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz..."
Kararlıyız!— Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 24, 2023
Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz...
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