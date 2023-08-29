VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran, BRICS üyeliğiyle neyi hedefliyor?
İsveç'te Süryani televizyonu editörü Ego, provokatör Momika'nın arka planını anlattı
ABD'li enerji şirketi Chevron'un Avustralya'daki çalışanları greve gitmeye hazırlanıyor
Rapor: Fransa'da "sarı yeleklilere" müdahalede plastik mermiler kural dışı kullanıldı
Putin, 9-10 Eylül'deki G20 Liderler Zirvesi'ne katılamayacağını bildirdi
Pakistan'da eski Başbakan Han'a yolsuzluk davasında verilen 3 yıllık hapis cezası ertelendi
29 Ağustos 2023 Salı 10:45:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 10:45:00

Ek MTV'de birinci taksit ödeme süresi 6 Eylül'e kadar uzatıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 31 Ağustos'ta dolacak birinci taksit ödeme süresi, 6 Eylül gün sonuna kadar uzatıldı.

Ek MTV'de taksit ödeme süresi uzadı. 1 taksit ödeme günü 31 Ağustos'tan 6 Eylül'e uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan değerlendirmeler neticesinde, 31 Ağustos Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek MTV'nin birinci taksitinin ödenme süresinin 6 Eylül Çarşamba günü sonuna kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Etiketler : Ek MTV 31 Ağustos Eylül
Sokak çalgıcısıyla düet

Sokak çalgıcısıyla düet
Yengeler yarışıyor

Yengeler yarışıyor
Dizi setinden hastaneye!

Dizi setinden hastaneye!
Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi

Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi
Yüzde 99 orijinalim

Yüzde 99 orijinalim
'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'

'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'
Yukarıdan lazerle yakıyorlar

Yukarıdan lazerle yakıyorlar
5 aylık hamile

5 aylık hamile
Bir dizi operasyon

Bir dizi operasyon

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX