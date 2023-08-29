Ek MTV'de taksit ödeme süresi uzadı. 1 taksit ödeme günü 31 Ağustos'tan 6 Eylül'e uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan değerlendirmeler neticesinde, 31 Ağustos Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek MTV'nin birinci taksitinin ödenme süresinin 6 Eylül Çarşamba günü sonuna kadar uzatılması kararlaştırıldı.