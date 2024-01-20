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20 Ocak 2024 Cumartesi 13:15:00 - Güncelleme:20 Ocak 2024 Cumartesi 13:15:00

Son 5 yılda kapanan her bir şirket yerine 6 şirket açıldı

Kaynak: AA

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Türkiye'de 2019-2023 döneminde, kapanan her bir şirket yerine altı şirket açıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinden derlediği bilgilere göre, söz konusu dönemde Türkiye'de kurulan şirket sayısı 570 bine yaklaştı.

2019'da 84 bin 102 şirket kurulurken, 2020'de bu sayı 101 bin 318'e çıktı. 2021'de kurulan şirket sayısı 109 bin 695 olarak kayıtlara geçerken 2022'de 140 bin 229 oldu. Kahramanmaraş depreminin yaşandığı geçen yıl ise kurulan şirket sayısında bir önceki yıla göre düşüş gözlendi. 2023'te 128 bin 528 yeni işletme faaliyete başladı.

Aynı dönem, kapanan şirketler açısından değerlendirildiğinde ise toplam 93 bin 838 şirketin faaliyetini sonlandırdığı görüldü. 2019'da kapanan şirket sayısı 13 bin 197 iken, bu sayı 2020'de 15 bin 366, 2021'de 16 bin 222, 2022'de 23 bin 170 ve 2023'te 25 bin 883 olarak hesaplandı.

Bu 5 yıllık dönemde toplam 563 bin 872 şirket faaliyete başlarken, 93 bin 838 şirket kapandı. Böylece 2019-2023 döneminde kapanan her bir şirkete karşılık 6 şirket faaliyete başladı.

EN FAZLA LİMİTED ŞİRKET KURULDU

Son 5 yılda kurulan şirketlerin türüne bakıldığında limited şirketlerin ilk sırada olduğu görüldü.

Bu dönemde kurulan şirketlerin 489 bin 294'ü limited, 74 bin 483'ü anonim, 92'si kolektif şirket olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde yabancı ortak sermayeli şirketlerin sayısı dalgalı bir seyir izledi. 2019'da 12 bin 634 yabancı ortaklı şirket kurulurken, 2020'de 10 bin 362, 2021'de 13 bin 445 ve 2022'de 20 bin 135 şirket faaliyet başlattı. 2023'te ise yabancı sermayeli şirket sayısı 12 bin 241 olarak hesaplandı. Bu dönemde kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı toplamı 68 bin 817 oldu.

Etiketler : türkiye odalar ve borsalar birliği türkiye şirket
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