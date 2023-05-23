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23 Mayıs 2023 Salı 12:01:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 12:01:00

Soğan fiyatları gündemden düşecek

Kaynak: AA

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Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana ve Hatay'da soğan hasadı devam ediyor. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, “2 hafta sonra soğan gündemden düşecek, kışlık soğanda hasat edilince fiyatlar daha da düşecek. Soğanda, 18-20 liralar bir daha görülmeyecek” dedi.

Verimli arazilerin bulunduğu Adana'da bu sene 23 bin dönüm alanda ekilen soğanda 31 Mart'tan bu yana hasat devam ediyor. Soğandan ortalama 105 bin ton rekolte beklenirken, verim bolluğu da yaşanıyor. İlk hasatta tarlada kilogram fiyatı 17-18 lira olan soğan, şu anda 6 liraya, 2'nci kalite soğan ise 4 liraya kadar geriledi.

Soğana gösterilen talep nedeniyle son günlerde tarlada kilogram başına fiyatlarda 1-2 liralık artış yaşanarak 6 liralık fiyatın, 7-8 liraya yükselebileceği kaydedildi. Sektör temsilcileri, kışlık soğanın da hasat edilmeye başlamasıyla fiyatların sabitleneceğini söyledi.

FİYATLAR ÇİFTÇİ VE TÜCCARI MEMNUN EDİYOR

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Soğan fiyatları 1 ay boyunca yüksek seyretti. Soğan daha sonra bollaşınca fiyatlar 4-5 liraya kadar düştü. Bugün de Adana'da soğanın tarladaki fiyatı 6-7 lira arasında. Talep olduğu için fiyatlar yukarı doğru çıkmaya başladı. Soğan hasadının bölgemizde yüzde 60'ı tamamlandı, yüzde 40'ı ise sürüyor. Soğan fiyatları bölgeden bölgeye değişiyor. Ancak şu anda fiyatlardan hem çiftçi hem de tüccar memnun" diye konuştu.

"HERKES GÖNÜL RAHATLIĞIYLA SOĞAN TÜKETECEK"

Kışlık soğanın piyasaya girmesiyle artık soğanın gündemden çıkacağını aktaran Doğan "Diğer bölgelerde de soğan ekimi geçen yıla göre daha fazla olduğu için soğanda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Soğan fiyatları artık market ve pazarda haftaya 10 liradan satılmaya başlanacak ve uzun bir süre böyle sabit kalacak. Artık herkes gönül rahatlığıyla soğan tüketecek" ifadelerini kullandı.

"18-20 LİRALAR BİR DAHA GÖRÜLMEYECEK"

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan ise tarladaki fiyat artışının hale 2-3 gün sonra yansıyacağını, şu anda halde soğanın kilogramının 5-6 liradan satıldığını belirtti. Doğan, "2 hafta sonra soğan gündemden düşecek. Soğan diye bir problemimiz Allah'ın izniyle olmaz yani bundan sonra. Sistem oturacak. Fiyat hangi düzeyde olursa olsun bir daha 18-20 görmeyeceğiz daha. Artık normal şartlarda 6-7 arası gider gelir fiyatlar. Kışlık soğanlar da piyasaya girince fiyatlar biraz daha gerileyecektir" şeklinde konuştu.

Etiketler : Verimli arazileri Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan
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