VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Metina bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Bakan Yanık savaş mağduru Ukraynalı çocukları ziyaret etti
Sosyal konut projesinde Ankara kuraları 2-12 Ocak'ta çekilecek
"2023, Türkiye'nin tarımda dünyaya damgasını vuracağı yıl olacak"
Borsa İstanbul 2022'nin yıldızı oldu
İhtiyaç sahiplerine yardım 85 milyar lirayı buldu
31 Aralık 2022 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:31 Aralık 2022 Cumartesi 11:30:00

Sivil havacılıkta 2023'te uygulanacak idari para cezaları belli oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara 2023 yılında uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında (yüzde 122,93) yükseltildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2920 Sayılı Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldığı, bu oranın da yüzde 122,93 olarak tespit edildiği hatırlatıldı.

Buna göre, Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara gelecek yıl 5 bin 256 ile 105 bin 697 lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası verilecek.

"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik'te Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, izin alınmadan veya uçuş planı doldurulmadan uçuş gerçekleştirilmesi, hava aracının açık arızayla sefere verilmesi, yetkisi olmayan kuruluşlardan kargo kabul edilmesi gibi durumlarda havacılık işletmelerine 57 bin 516 lira ceza verilecek.

Uçuş emniyetini kasıtlı riske eden pilotlara 57 bin 516 lira, izinsiz lazer veya havai fişek gösterisi yapan kişiler ile uçak içinde duman çıkaran cihaz ve mamulleri kullanan yolculara 8 bin 624 lira idari para cezası uygulanacak.

Söz konusu cezalar 1 Ocak 2023'ten itibaren uygulanmaya başlanacak.

Etiketler : sivil havacılık para cezaları resmi gazete
Ailece film keyfi

Ailece film keyfi
Sporla kilolar gitti

Sporla kilolar gitti
Enerjik Betül

Enerjik Betül
Ajanlık dersleri aldı

Ajanlık dersleri aldı
Geceliğine 24 bin lira verdi

Geceliğine 24 bin lira verdi
Altıncı yıl kutlaması

Altıncı yıl kutlaması
Maşallah dedirten paylaşım

Maşallah dedirten paylaşım
‘Muhteşem Diva' heyecanı

‘Muhteşem Diva' heyecanı
Ara vermek yok

Ara vermek yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX