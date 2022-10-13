VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
14 NATO ülkesi ve Finlandiya anlaştı: 'Avrupa Sema Kalkanı' girişimi
İngiltere'den Ukrayna'da askeri destek: Hava savunma füzeleri hibe edecek
AB, 5 milyar avrodan fazla hatalı harcama yaptı
Ukrayna'nın savaşa dair hedefleri büyüyor
Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin tesisinin 30'uncu yılı dolayısıyla ortak bildiri yayımlandı
ABD, petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti
Suudi Arabistan: ABD, petrol üretim azaltımının 1 ay ertelenmesini istedi
Başkan Erdoğan, Putin ile bir araya geldi
Engelli triatlet ilk kez giyeceği milli formayla madalya kazanma peşinde
Konyaspor'un savunma oyuncusu Adil Demirbağ rakip golcülere geçit vermiyor
Avrupa'da gaz depolarının doluluk oranı yüzde 90'ı geçti
Sivas'ta yemeklik ve sanayi tipi patateste verim de ekim alanları da artıyor
Karpowership, 4 Avrupa ülkesine enerji gemisi göndermek için görüşmeler yapıyor
İlk Evim Arsa İlk İş Yerim Projesinde 15 Doğru 15 Yanlış
"MÜSİAD EXPO, dijital ve fiziki iletişim ile hibrit fuarcılık deneyimi sunuyor"
Milyonları ilgilendiriyor! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Asya ülkesi duyurdu: Türkiye'den Akıncı TİHA satın aldık
Türkiye'yi 8 ayda en çok Alman, Rus ve İngiliz turist ziyaret etti
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi
NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları başladı
Başkan Erdoğan, Lukaşenko ile görüştü
Kırgızistan lideri Caparov, mevcut bölgesel örgütlerin çatışmaları önleyemediğini söyledi
İETT otobüsünün sürücüsü darbettiği yolcuyu araçtan indirdi
13 Ekim 2022 Perşembe 12:50:00 - Güncelleme:13 Ekim 2022 Perşembe 12:50:00

Sivas'ta yemeklik ve sanayi tipi patateste verim de ekim alanları da artıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Sivas'ta, yemeklik ve sanayi tipi patateste rekoltenin geçen yıla göre yaklaşık 2 kat artarak 420 bin tona ulaşması bekleniyor.

Tohumluk patates üretiminde Türkiye birincisi, yemeklik ve sanayi tipi patateste ilk 10'da yer alan Sivas'ta, yaklaşık 10 gün önce başlayan hasat devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, AA muhabirine, bakanlığın destekleriyle özellikle son yıllarda ülkede sertifikalı tohumluk kullanımıyla hastalıktan ari, verimli, kalitesi yüksek patates üretiminin arttığını söyledi.

Patateste verimi kısıtlayan en önemli faktörün tohumluk olduğunu belirten Yıldız, "Seçilen çeşit ne kadar yüksek verim potansiyeline sahip olursa olsun kullanılacak tohum sağlıklı ve istenilen özelliklere sahip değilse hedeflenen başarıya ulaşmak mümkün olmayacaktır." dedi.

"420 bin ton rekolte bekliyoruz"

Yıldız, Sivas topraklarının bakir, patates hastalıkları ve zararlıları yönünden temiz olduğunu, bu sebeple üreticiler tarafından tercih edildiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Sivas'ın rakımının yüksek olması dolayısıyla üretilen patateslerin kuru madde oranı yüksek ve bu da depo dayanıklılığını artırmaktadır. Özellikle iklime bağlı hastalıkların mücadelesinde daha az kimyasal ilaç kullanılmaktadır. İlimizde üretilen patatesler özellikle albenisi yüksek, kaliteli, verimli ve ticari yönden de kendisini ispat etmiş durumdadır. Tüm bunlardan dolayı hem yemeklik hem de tohumluk patates üretimi yapan firmalar tarafından tercih ediliyoruz. Sivas'ta 2021'de yaklaşık 72 bin dekarda ekimi yapılan yemeklik ve sanayi tipi patates, bu yıl 87 bin dekar civarına ulaştı. Bu yıl diğer tüm bitkisel ürünlerde olduğu gibi bereketli bir yıl geçiriyoruz. Yaklaşık 420 bin ton civarında üretim bekliyoruz."

Yıldız, ekim alanındaki artışa kıyasla verimin çok daha yüksek olduğuna dikkati çekerek, geçen yıl 200 bin ton civarında rekolte elde edildiğini, bu yıl ise bu rakamın yaklaşık 2 kat artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Etiketler : Tohumluk patates üretimi Sivas Seyit Yıldı
Aslı ile tanışacak

Aslı ile tanışacak
Ekrana dönme projeye bağlı

Ekrana dönme projeye bağlı
Neşeli alışveriş

Neşeli alışveriş
Nişanlıma hep mesaj atıyorlar

Nişanlıma hep mesaj atıyorlar
Oğlunu evlendirdi

Oğlunu evlendirdi
Ağlatan kına

Ağlatan kına
Duygusal konser

Duygusal konser
İstanbul'da Sonbahar

İstanbul'da Sonbahar
Şarkılar Onur Şener için

Şarkılar Onur Şener için

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX