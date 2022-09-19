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19 Eylül 2022 Pazartesi 13:20:00 - Güncelleme:19 Eylül 2022 Pazartesi 13:20:00

Sinop'ta çeltik hasadına başlandı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezilerinden Sinop'un Boyabat ilçesinde hasada başlandı.

İlçede toplam 25 bin dekar alanda ekimi yapılan ve üreticiler tarafından "beyaz altın" olarak adlandırılan çeltikte, bu yıl 16 bin ton ürün hasat edilmesi bekleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, AA muhabirine, ilçede 31 köyde çeltik hasadına başlandığını söyledi.

Boyabat'ın verimli topraklarından bu yıl 16 bin ton çeltik üretimi beklediklerini ifade eden Usta, "Çeltik ekili olan tarım arazilerinden ilçe ekonomisine 200 milyon TL üzerinde katkı sağlanmasını beklemekteyiz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 26 Eylül itibarıyla alımlara başlamasını bekliyoruz. Üreticilerimizin hasatları hayırlı, kazançları bereketli olsun." dedi.

Çeltik üreticisi Satılmış Demir ise çeltik alım fiyatlarından memnun olduklarını dile getirdi.

Çiftçilere verilen desteklerin artarak devam etmesini arzuladıklarını söyleyen Demir, "Devletimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Çünkü TMO orta daneye 13,5, iri daneye 15 lira civarında bir fiyat vererek çiftçinin yüzünü güldürdü." diye konuştu.

Etiketler : Murat Usta TMO Satılmış Demir
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