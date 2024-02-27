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27 Şubat 2024 Salı 09:55:00 - Güncelleme:27 Şubat 2024 Salı 09:55:00

Şimşek'ten "kredi kartına taksit kaldırıldı" iddialarına yanıt: Bizden duymadığınız haberlere itibar etmeyiniz

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartı kullanımında taksit uygulamasının kaldırıldığı iddialarına yanıt vererek, "Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum, lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin "Kredi kartına taksit kaldırıldı" iddialarının doğru olmadığına ilişkin paylaşımını alıntılayarak konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Kredi kartına taksit kaldırıldı" iddiaları yalanlandı

Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberlerin dolaşıma sokulduğunu bildiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Orta Vadeli Program'ımızda uygulayacağımız politikaları net şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum, lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz."

Etiketler : mehmet şimşek kredi kartı taksit
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