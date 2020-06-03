İlk olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan konut kredisi paketinde tarihi faiz oranları ve vade açıklaması büyük heyecan yaratmıştı.

ÖZEL BANKALARDAN MÜJDE

Kamu bankalarından gelen bu hamle karşısında özel sektör de bir kampanyayla sürece destek vermeye karar başladı. Emlak Konut GYO öncülüğünde yapılması planlanan kampanyada markalı konut projelerinden ev alan vatandaş 24 ay taksit ödemeyecek, ödemeler 3. yılda başlayacak. Sektör temsilcileri daha önce yapılan hiçbir kampanyada bu fırsatın sunulmadığına dikkat çekiyor. İlk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bu kampanya ile ev aramaya başladı.

KALAN YÜZDE 80 İÇİN AYLIK YÜZDE 0.70 BANDINDAN ORANLARLA KONUT KREDİSİ KULLANILACAK

Önce liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak. Sonrasında vatandaş yüzde 5 peşinat verecek. Yüzde 15 de teslime ödenecek.

Faiz indirimiyle birlikte hareketlenen konut sektörüne can suyu olacak kampanyada vatandaş alacağı konut fiyatının yüzde 80'i için de aylık yüzde 0.70 bandından oranlarla konut kredisi kullanılacak. Kredi kullanan vatandaş 2 yıl taksit ödemeyecek, 3. yıla başlarken ödemeler yapılacak.

VADE SEÇENEKLERİ 10 VE 15 YIL

Özel sektörün kampanyasında vade seçenekleri 10 ve 15 yıl olarak tüketiciye sunulacak. Kampanyanın ilk etapta yaklaşık 30 projede uygulanması bekleniyor. Bu projeler İstanbul, İzmir, Ankara, Gebze, Konya ve Denizli’de yer alıyor. Projelerin büyük kısmı teslime hazır ya da teslimi yakın tarihli.

KİRACILAR EVE HEMEN YERLEŞİP KİRA YÜKÜNDEN KURTULACAK

Kiracı olan vatandaş bu kampanyayla ev sahibi olduğunda eve hemen yerleşip kira yükünden de kurtulacak.

DİĞER KONUT FİRMALARININ DA BU KAMPANYAYA KATILIMIYLA SEKTÖR HAREKETLENECEK

Bugüne kadar birçok kampanya başlatarak elini taşın altına koyan Emlak Konut'un bugün başlattığı hamleyle birlikte, vatandaşın ödeme güçlüğü çekmeden ev sahibi olması, durgunlaşan konut satışlarının canlanması ve diğer konut firmalarının da bu kampanyaya katılarak sektörü hareketlendirmesi bekleniyor.

400 BİN TL'LİK DAİRE İÇİN 2 YILDA 18 BİN TL

Liste fiyatı: 400.000 TL İndirim oranı: % 10 Satış fiyatı: 360.000 TL % 5 peşinat: 18.000 TL % 15 ara ödeme (24. Ayda): 54.000 Aylık taksit (25. Aydan itibaren 96 ay) : 4.291 Aylık taksit(25. Aydan itibaren 156 ay): 3.218 TL Aylık taksit(25. Aydan itibaren 18 ay): 3.003 TL

İŞTE DEV KAMPANYAYA KATILAN PROJELER

1- Başkent Emlak Konutları 2- Büyükyalı İstanbul 3- Evora Denizli 4- Gebze Emlak Konutları 5- 3. Etap Göl Panorama Evleri 6- İstmarina 7- Karat 34 8- Koordinat Çayyolu 9- Köy Zekeriyaköy 10- Niğde Emlak Konutları 11- Temaşehir Konya 12- Tual Adalar 13- Tual Bahçekent 14- Avangart İstanbul 15- Avrupark Hayat 16- Cer İstanbul 17- Düşler Vadisi 18- Ebruli Ispartakule 19- Evora İzmir 20- İdealist Cadde 21- Merkez Ankara 22- Nidapark İstinye 23- Nidapark Küçükyalı 24- Semt Bahçekent 25- Validebağ Konakları 26- Yeniköy Konakları İstanbul.

KONUT KREDİSİ ÇEKEN PEK ÇOK VATANDAŞIN AKLINA FAİZ İNDİRİMİNDE YAPILANDIRMA OLUP OLMADIĞI SORUSUNU GETİRDİ

Normalleşme süreciyle birlikte kamu bankalarının faiz indirimi gerçekleştirmesi, konut kredisi çeken pek çok vatandaşın aklına yapılandırma olup olmadığı sorusunu getirdi. Daha önceden kredi çekmiş vatandaşlar sosyal medya üzerinden #yapılandırmaistiyoruz hashtag'iyle hükümet yetkililerine seslendi. O paylaşımlardan bazıları şöyle;

"Müthiş!! Yavaşlayan hayata, ekonomiye hareket katarak can simidi olacak adeta. Güzel gelişme doğrusu, hayırlı olsun."