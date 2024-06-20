Sıfır atıkla ekonomiye 185 milyar katkı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sıfır Atık Projesi ile bugüne kadar 59.9 milyon ton geri kazanılabilir atığın ekonomiye kazandırıldığını ve 185 milyar lira kazanç sağlandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '2053 Net Sıfır Emisyon' ve 'Yeşil Kalkınma' hedeflerine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

% 60 ATIK KAZANIMI



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında 188 bin binada Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçildiği, ülke genelinde 21 milyon kişiye sıfır atık eğitimi verildiği ve şu ana kadar yapılan çalışmalarla 498 milyon ağacın kesilmekten kurtarıldığı belirtilerek, 5.9 milyon ton sera gazı salınımının önlendiği kaydedildi. Sıfır Atık Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla 2017'de yüzde 13 olan atıklardan geri kazanım oranının, 2023'te yüzde 35'e yükseldiği ve 2035'te yüzde 60'ların hedeflendiği ifade edildi.