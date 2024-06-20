VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kiraz sapı gibi olmanız imkansız değil! Yağ yakan o çay...
Bu meyveleri eksik etmeyin
Karıncalara çözüm bulundu! 1 damlası yetiyor
Yapımı kolay, lezzeti olay... Beyti kebabı tarifi
Tatilin sanalı olur mu?
Dinlenmeden yola çıkmayın!
20 Haziran 2024 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:20 Haziran 2024 Perşembe 10:30:00

Sıfır atıkla ekonomiye 185 milyar katkı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

Sıfır Atık Projesi ile bugüne kadar 59.9 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı. Yapılan dönüşümle atıklardan 185 milyar kazanç sağlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sıfır Atık Projesi ile bugüne kadar 59.9 milyon ton geri kazanılabilir atığın ekonomiye kazandırıldığını ve 185 milyar lira kazanç sağlandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '2053 Net Sıfır Emisyon' ve 'Yeşil Kalkınma' hedeflerine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

% 60 ATIK KAZANIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında 188 bin binada Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçildiği, ülke genelinde 21 milyon kişiye sıfır atık eğitimi verildiği ve şu ana kadar yapılan çalışmalarla 498 milyon ağacın kesilmekten kurtarıldığı belirtilerek, 5.9 milyon ton sera gazı salınımının önlendiği kaydedildi. Sıfır Atık Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla 2017'de yüzde 13 olan atıklardan geri kazanım oranının, 2023'te yüzde 35'e yükseldiği ve 2035'te yüzde 60'ların hedeflendiği ifade edildi.

Etiketler : emine erdoğan sıfır atık ekonomi
Parasını harcamamak için kuaföre gitmiyormuş

Parasını harcamamak için kuaföre gitmiyormuş
Tanzanya'ya yardıma gittiler

Tanzanya'ya yardıma gittiler
Turne başladı

Turne başladı
Ayrılık iddialarına yanıt

Ayrılık iddialarına yanıt
Gençlerin rol modelleri

Gençlerin rol modelleri
Dicle Olcay, ‘Hasta' edecek

Dicle Olcay, ‘Hasta' edecek
Yeni ikili

Yeni ikili
Balayı yerine Tanzanya'ya yardıma gitti

Balayı yerine Tanzanya'ya yardıma gitti
Estetik yaptıranları eleştirdi

Estetik yaptıranları eleştirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX