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27 Temmuz 2023 Perşembe 12:02:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 12:02:00

Shell, ikinci çeyrekte 5,07 milyar dolar kar açıkladı

Kaynak: AA

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Şirket, yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması beklenen 3 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacak.

Enerji şirketi Shell, yılın ikinci çeyreğinde 5,07 milyar dolar kar elde etti.

Shell'in bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin olarak açıkladığı finansal sonuçlara göre, petrol ile doğal gaz fiyatlarındaki ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretindeki gerileme ve satış hacmindeki düşüş şirketin karını etkiledi.

Shell'in söz konusu dönemde 5,07 milyar dolar olarak gerçekleşen karı, geçen yılın aynı dönemindeki yaklaşık 11,5 milyar dolarlık gerçekleşmeye kıyasla keskin düşüş gösterirken, bu yılın ilk çeyreğindeki 9,65 milyar dolarlık karın da oldukça altında kaldı.

Piyasa beklentisi şirketin bu yılın ikinci çeyreğindeki karının 5,8 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Shell ayrıca yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması beklenen 3 milyar dolarlık hisse geri alımı açıkladı.

Shell Üst Yöneticisi Wael Sawan, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, şirketin düşük emtia fiyatlarına rağmen ikinci çeyrekte güçlü operasyonel performans ve nakit akışı sağladığını belirterek, hisse geri alımlarına öncelik vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Etiketler : Enerji şirketi Shell Piyasa beklentisi Shell Üst Yöneticisi Wael Sawan
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