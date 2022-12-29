VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ryanair çalışanlarının grevi nedeniyle Belçika'da 100'den fazla sefer iptal edildi
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Soruşturma başlatıldı
İstanbul'da doğalgaza indirim
SGK'dan EYT açıklaması
Başkan Erdoğan müjdeleri tek tek açıkladı
Türk SİDA'larından çığır açıcı hamle!
29 Aralık 2022 Perşembe 14:41:00 - Güncelleme:29 Aralık 2022 Perşembe 14:41:00

SGK'dan EYT açıklaması

ABONE OL

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) şubeler önünde uzun kuyruklar oluşması sonrası bir açıklama yaptı. SGK, "Düzenleme henüz yasalaşmadı. EYT yasalaşınca talep edildiğinde aylık bağlanacak." ifadesinde bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) şubeler önünde uzun kuyruklar oluşması sonrası bir açıklama yaptı. SGK, "Düzenleme henüz yasalaşmadı. EYT yasalaşınca talep edildiğinde aylık bağlanacak." ifadesinde bulundu.

SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

28/12/2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında açıklamalarda bulunulmuş ve bu kapsamdakiler için

yaş şartı aranmayacağı belirtilmiştir. Söz konusu düzenleme henüz yasalaşma sürecini tamamlamadığı halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile Kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır.

Konuya ilişkin kanun yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden Kurumumuzca Aylık Bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir.

İlgili düzenleme yürürlüğe girdikten sonra Kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

Ayrıca yazılı ve görsel medyada kendisini uzman olarak tanımlayan kişilerin açıklamalarına itibar edilmemesi, sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre hareket edilmesi sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Etiketler : EYT SGK Sosyal Güvenlik Kurumu
20 bin liralık rüküşlük

20 bin liralık rüküşlük
Evinde tedavi oluyor

Evinde tedavi oluyor
Farkındalık ödülü

Farkındalık ödülü
Tanyeli, Hürrem olarak dönüyor

Tanyeli, Hürrem olarak dönüyor
Fatmagül Fakı anne oldu! Hoş geldin Kaan

Fatmagül Fakı anne oldu! Hoş geldin Kaan
Set arasında serum takviyesi

Set arasında serum takviyesi
Enerjik Sertab

Enerjik Sertab
Bir yıl sonra yeniden ekranda

Bir yıl sonra yeniden ekranda
Serenay'la yakınlık Didem'den ayırdı

Serenay'la yakınlık Didem'den ayırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX