SGK nisan dönemi fatura ve reçetelerin teslim süresini uzattı
Kaynak: AA
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularının Nisan 2022 dönemine ait fatura ve reçetelerin teslim tarihini 18 Mayıs'a kadar uzattı.
SGK'dan yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı'nın 2, 3 ve 4 Mayıs'a denk gelmesi nedeniyle yaşanabilecek aksama ve gecikmelerden dolayı sağlık hizmet sunucularının mağduriyet yaşamaması için fatura ve reçete teslim tarihlerini uzatma kararı alındı.
SGK ile sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucuları Nisan 2022 dönemine ait fatura ve reçetelerini 18 Mayıs günü saat 23.59'a kadar SGK'ya teslim edebilecek.
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