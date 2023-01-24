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24 Ocak 2023 Salı 14:30:00 - Güncelleme:24 Ocak 2023 Salı 14:30:00

Serbest bölgeler 2022'de ihracata 11,4 milyar dolarlık katkı sundu

Kaynak: AA

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Türkiye'deki 17 serbest bölge, 254,2 milyar dolarlık ülke ihracatına 11,4 milyar dolarlık destek sağladı.

Ülkenin 2022 yılında yapılan toplam ihracatının yüzde 4,5'i serbest bölgelerden gerçekleşti.

En yüksek ihracat sağlayan serbest bölge 2 milyar 491 milyon dolarla Ege oldu. Mersin Serbest Bölgesi 1 milyar 500 milyon dolarlık katkı ile ikinci, Bursa Serbest Bölgesi 1 milyar 217 milyon dolar ile üçüncü, Avrupa Serbest Bölgesi 1 milyar 194 milyon dolar ile dördüncü sırada yer aldı.

İzmir'de kurulu Ege Serbest Bölge, kentin 13,9 milyar dolar olan 2022 ihracatının yüzde 17'sini, tüm serbest bölgelerin ihracatının ise yüzde 21'ini oluşturdu.

Ege Serbest Bölge, ihracat başarısıyla aralarında Antalya, Tekirdağ, Kahramanmaraş'ın da bulunduğu 67 ili geride bırakarak, her birinin yıllık ihracatından daha fazla ihracat gerçekleştirdi.

GELECEK YIL HEDEFİ YÜZDE 10 ÜZERİNDE BÜYÜME

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) Üst Yöneticisi Faruk Güler, AA muhabirine, 2,5 milyon metrekarelik alana kurulu serbest bölgede 186 şirketin faaliyet gösterdiğini söyledi.

Alan ve şirket sayısı bakımından daha büyük serbest bölgeler olmasına rağmen ihracatta ilk sırada yer aldıklarının altını çizen Güler, şöyle konuştu:

"Kuruluşumuzdan beri 'Ege Serbest Bölgesi'nde nasıl şirketler olması lazım' diye çok araştırma yaptık ve dünyayı defalarca dolaştık. Bunun neticesinde de havacılık sektörü ve otomotiv sektöründe üst seviyeye parça yapan şirketler gelişti. Önemli olan şirket sayısından öte, şirketlerin yaptıkları işleri dünyanın en gelişmiş şirketlerine devamlı satabilir hale gelmelerinde yatıyor. Bu da şirketlerin kabiliyetiyle ilgili. Buna biz başından beri çok önem verdik. AR-GE'si, teknolojisi olan, teknoloji ve istihdam üretebilen, ihracat kabiliyeti olan şirketlerin buraya gelmiş olması lazımdı. Biz bunu en üst seviyede yapabilecek şirketleri seçerek bugünlere geldik."

Güler, 2022'de ticaret hacimlerini yüzde 13 büyüttüklerini ifade ederek, "Gelecek yıl yüzde 10'un üzerinde büyümeyi öngörüyoruz, bütün iş planımızı ona göre yaptık." dedi.

Dünyada araştırma yapan kurumların 2023'te büyüme olmayacağını, hatta gelişmiş ülkelerde küçülme olacağını öngördüğünü aktaran Güler, buna rağmen yüzde 10'un üzerinde büyüme beklediklerini, dünya küçülse de dünyadan alınan payın daha önemli olduğunu kaydetti.

İHRACAT BİRİM FİYATI VE İSTİHDAM

Faruk Güler, Türkiye'deki serbest bölgelerin istihdamının yüzde 25'inin Ege'de olduğunu vurgulayarak, istihdamlarının 24 bin 200'e ulaştığını söyledi.

İstihdam konusunda hassas olduklarını belirten Güler, "Günümüzde istihdam yaratmak zorundayız. Özellikle küçülmenin olduğu dönemlerde çok daha önemli. Nüfus artışına baktığımızda Türkiye'nin yüzde 5 büyümesi lazım ki ancak yenilere iş bulabilelim." ifadelerini kullandı.

Otomotiv, gıda, yazılım, havacılık ve savunma, tekstil, elektronik gibi sektörlerden 186 firmanın bulunduğu ESBAŞ'ta bir çok küresel firma da üretim yapıyor.

Etiketler : esbaş ihracat serbest bölge
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