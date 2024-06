Selfy Fest'24 yüz binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi

Türk Telekom'un gençlik markası Selfy, sınırsız sosyal medyalı tarifelerden esnek paketlere, giyimden kahveye, oyundan hobiye, etkinlikten ulaşıma kadar birçok alanda sunduğu avantajlarla gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Gençlerle 2016'dan bu yana bir araya gelen Selfy Fest ise bu yıl Mert Demir, Fatma Turgut ve Gripin ile kampüsleri renklendirdi. Selfy Fest'24; Erzurum, Antalya, Eskişehir, Isparta ve İzmir'de, Türkiye Basketbol Federasyonu iş birliği ile düzenlenen Selfy 3X3 Basketbol Turnuvası, ödüllü yarışmalar ve aktivitelerle yüz binlerce öğrenciyi buluşturdu.

Türk Telekom'un gençlik markası Selfy, avantajlı tarifelerle gençlere dijital dünyanın kapılarını açarken, giyimden kahveye, etkinlikten ulaşıma kadar birçok özel fırsat sunarak gençlerin yanında olmayı sürdürüyor. Türk Telekom'un müzik ve eğlenceyi üniversite kampüslerine taşıyan geleneksel etkinliği Selfy Fest, bu yıl 16-30 Mayıs tarihlerinde Erzurum Atatürk Üniversitesi, Antalya Akdeniz Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ve İzmir Ege Üniversitesi'nde yüz binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Üniversite kampüslerine renk katan Selfy Fest'24, Mert Demir, Fatma Turgut, Gripin konserleri, Türkiye Basketbol Federasyonu iş birliği ile hayata geçirilen Selfy 3X3 Basketbol Turnuvası, ödüllü yarışmalar ve birbirinden eğlenceli aktivitelere sahne oldu. Selfy Fest'24'ün düzenlendiği üniversiteler arasında gerçekleştirilen Selfy 3X3 Basketbol Turnuvası'nı şampiyon tamamlayan Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Papatyalar takımı, A Milli Basketbol Takımı'nın İstanbul'da oynayacağı bir maçta Türk Telekom tarafından ağırlanmaya hak kazandı.

"SELFY İLE GENÇLER HEM DİJİTAL HEM FİZİKİ HAYATTA SINIR TANIMADAN SOSYALLEŞİYOR"

Selfy Fest'24'ün İzmir'de gerçekleştirilen final etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "53 milyona yakın müşterimizle Türkiye'nin her köşesiyle bağlantısı bulunan bir şirketiz. Müşterilerimizin 26,2 milyonu mobil müşterilerden oluşuyor. Mobildeki gücümüz günden güne artarken, hayatın her alanında müşterilerimizin ihtiyaçlarını merkeze alan, memnuniyete odaklı bir evren sunmak için çalışıyoruz. Kullanıcılarımızı 81 ilin her köşesinde yüksek hızda internet ile buluşturuyor, Türkiye'nin ilk dijital TV platformu Tivibu, dijital müzik platformumuz Muud, dijital dergi platformumuz e-dergi, dijital oyun platformumuz Playstore ile geniş bir dijital ürün yelpazesi sunuyoruz. Farklı segmentten müşterilerimizi ihtiyaçları doğrultusunda farklı hizmetlerle buluşturuyoruz. Türk Telekom Prime ile gerçekleştirdiğimiz marka iş birlikleri sayesinde müşterilerimize çeşitli ayrıcalıklar sağlıyoruz. GAMEON markamız dijital oyun sektörünün tüm gereksinimlerine yanıt veren ürün ve hizmetler içeriyor. Selfy ile 10 yıldır gençlerin her anında yanında olarak hayatlarını renklendiriyoruz. Gençlerin ihtiyaçlarını gözlemleyerek fırsatlar sunmaya özen gösteriyoruz. Gençlerin ihtiyaçlarını anlamaya yönelik düzenli araştırmalar yapıyor, kullanım alışkanlıklarını, sevdikleri markaları ve operatörlerden beklentilerini belirliyoruz. Bir gençlik markası olarak 'Her Anın Sponsoru' mottosuyla; gençlere özel bol internetli ve sevilen uygulamalar yönüne sınırsız içerikli avantajlı tarifeler ve esnek paketler sunmamızın yanı sıra gençlerin ilgi alanlarını ve hobilerini dikkate alarak giyim, yeme içme, oyun gibi çeşitli alanlarda markalardan indirimler sunuyoruz. Gençler, marka ortaklıklarımız ile sunduğumuz fırsatlar arasından en çok kahve, giyim ve etkinlik tercihlerine yöneldi. Selfy'de gençlerin en çok kullandığı dijital medya uygulamaları yönüne sunduğumuz sınırsız internet fırsatında 2023 yılında toplam 50 milyon GB mobil internet kullanımı gerçekleştirildi. Bu tercihler gençlerin ilgi ve eğilimlerini anlamamız açısından da bize faydalı bir rehber oluyor. Gençlerin eğilimleri dönemsel olarak değişkenlik gösterebiliyor. Biz de proaktif bir anlayışla gençlerin dinamik yaşamındaki ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerimizi sürekli güncelliyor, Selfy Fest gibi etkinliklerde sosyalleşmelerine ve eğlenmelerine ortam hazırlıyoruz. Türkiye'nin dijital geleceğinin mimarı Türk Telekom olarak yarınlarımızın teminatı olan gençlerin, her anında yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.