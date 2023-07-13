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13 Temmuz 2023 Perşembe 12:04:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 12:04:00

Şekib Avdagiç, HİB Başkanlığı'na seçildi

Kaynak: AA

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Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanlığı görevine İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç seçildi.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, İTO Başkanı Avdagiç, HİB Başkanlığı görevini Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'tan devraldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avdagiç, hizmet ihracatının bu yılın ilk 4 ayında 26 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Avdagiç, "Yüksek katma değere sahip hizmet ihracatımızın dünyadaki payının artması tüm sektörlerimize katkı verecek. 120 milyar dolar yıllık hizmet ihracatı hedefine ulaşmak için Prof. Dr. Ahmet Bolat'tan aldığımız bayrağı daha da ileriye taşımanın gayreti içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Şekib Avdagiç, halen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcılığı, THY Yönetim Kurulu Üyeliği ile DEİK Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürüyor.

Etiketler : İTO İTO Başkanı Avdagiç Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat
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