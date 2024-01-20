Seçim ekonomisi yok, OVP'de hedef tutacak

Yerel seçim öncesi piyasa bozucu manipülatif haberler yeniden devreye sokuldu. Seçim ektonomisi uygulandığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ters düştüğü yönündeki iddialar sosyal medya gündeme taşınırken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.

PROGRAMLA UYUMLU

Açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şimşek'ten 31 Mart'a kadar kesenin ağzının açılmasını istedi' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Mehmet Şimşek arasında geçtiği iddia edilen konuşma tamamen asılsızdır. Ülkemizin ekonomi yönetimi, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu şekilde çalışmalarını sürdürmekte ve bütçe disiplinini öncelemektedir. Piyasa bozucu manipülatif haberlere itibar etmeyiniz" denildi. Bakan Şimşek de yaptığı açıklamada "Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleriyle program hedeflerimize ulaşmak için gerekli politikaları kararlılıkla uyguluyoruz" dedi. Sosyal medyada ekim ayında da benzer bir iddiada bulunulmuş ve faiz artırımları sonrası Erdoğan'ı Şimşek'i uyardığı iddia edilmişti. Bunun üzerine bu tür haberlerin kasıtlı şekilde dolaşıma sokulduğu açıklanmıştı.

Sosyal medyada seçim ekonomisi uygulandığı ve 'Erdoğan'ın Bakan Şimşek ile ters düştüğü' haberleri yayıldı.

YIL SONU TÜFE BEKLENTİSİ % 42.04

Merkez Bankası, ocak ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayınlandı. Yıl sonu dolar beklentisi 40 lira, enflasyon beklentisi ise yüzde 42.04 oldu. Ankette 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41.23 iken, bu anket döneminde yüzde 39,09 olarak gerçekleşti. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24.82 ve yüzde 23.69 olarak gerçekleşti. Katılımcıların 12 ay sonrası dolar beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39.46 TL iken, bu anket döneminde 40,64 TL olarak gerçekleşti.

S&P: TÜRK ŞİRKETLERİ İYİ KONUMDA

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türk şirketlerinin sermaye piyasasına erişiminin iyileştirilmesinin 2024-2025 yıllarında büyümeyi destekleyebileceğini belirterek, derecelendirilen Türk şirketlerinin çoğunun, daha Ortodoks ekonomi politikasına dönüşten faydalanabilecek iyi bir konumda olduğunu bildirdi. Alexander Griaznov imzalı raporda Türk şirketlerinin son yıllarda yüksek enflasyon, dalgalı para birimi ve yüksek faiz oranlarıyla mücadele etmek zorunda kaldığına işaret edilerek, ancak S&P'nin derecelendirdiği şirketlerin çoğunun bağımsız kredibilitelerini koruduğu belirtildi.

DÜNYA VARLIK DEVİNDEN TÜRK TAHVİLLERİNE İLGİ

Dünyanın en büyük ikinci varlık yöneticisi Vanguard, TL cinsinden devlet tahvillerini radarına aldı. Vanguard Gelişmekte Olan Piyasalar Aktif Sabit Gelir Küresel Eş Başkanı Nick Eisinger "Türkiye'nin makroekonomi politikalarındaki değişiklikleri çok olumlu bir dizi gelişme olarak görüyoruz. TL cinsinden devlet tahvilleriyle ilgilenmeye karar verdik" dedi.

GOLDMAN: ENFLASYON HIZLA GERİLEYEBİLİR

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'de enflasyonun beklenenden daha hızlı gerileyebileceği öngörüsünde bulundu. Goldman Sachs'ın Orta ve Doğu Avrupa, Orta- doğu ve Afrika ekonomi analistlerinin yayımladığı raporda, Merkez Bankası'nın piyasadaki para arzını azaltma hızı göz önünde bulundurulduğunda, enflasyonun beklenenden daha hızlı gerileyebileceği vurgulandı. Raporda, enflasyonun % 42.6 olan öngörülere kıyasla yıl sonunda % 30'a kadar inebileceği aktarıldı. TCMB'nin şu anki iletişimine bakıldığında, bankanın bu ay politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağı öngörüsünde bulunulan raporda, Goldman Sachs'ın faize ilişkin önceki tahmininin % 42.5 olduğu anımsatıldı. Raporda, bankanın politika faizini yıl ortasında indirmeye başlayabileceği kaydedildi.