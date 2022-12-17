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17 Aralık 2022 Cumartesi 16:51:00 - Güncelleme:17 Aralık 2022 Cumartesi 16:51:00

Scholz, Almanya'nın ilk LNG terminalinin açılışını yaptı

Kaynak: AA

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin ilk sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalinin açılışını yaptı.

Wilhelmshaven kenti açıklarında Kuzey Denizi'ndeki bir gemide düzenlenen açılış törenine Scholz'un yanı sıra Maliye Bakanı Christian Lindner, Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil katıldı.

Scholz burada yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın Ukrayna halkı için korkunç sonuçları olduğunu, aynı zamanda tüm dünyanın bu savaşın etkilerini hissettiğini söyledi.

Avrupa'nın ve Almanya'nın bunu yüksek enerji fiyatları ve enflasyonla da hissettiğine işaret eden Scholz, "Elbette enerji güvenliğini de düşünmemiz lazım." dedi.

Başbakan Scholz, bu yılın başında, Rusya'dan gelen gazdan bağımsız olarak Almanya'nın gaz tedarik etmesi için her şeyin yapılması gerektiğine ve bunun için ülkenin kıyılarında terminaller inşa edilmesine karar verdiklerini anlattı.

Kısa sürede böyle bir terminalin inşa edildiğini belirten Scholz, "Bu Almanya'nın güvenliğine önemli bir katkıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Terminaldeki geminin bugün çalışmaya başlamasından sonra Stade, Lubmin ve Brünsbüttel kentlerinde de terminallerin inşa edileceğini aktaran Scholz, "Bu Almanya için iyi bir gün ve dünya için de Alman ekonomisinin güçlü kalacağına, üreteceğine ve zorlukların üstesinden gelebileceğine yönelik bir işarettir." diye konuştu.

Wilhelmshaven'deki Jade Weser Limanı'nda inşa edilen terminalin ana unsuru, tankerlere taşınacak sıvılaştırılmış doğal gazı, gaz haline dönüştürecek ve Alman şebekesine yönlendirecek yaklaşık 300 metre uzunluğundaki "Höegh Esperanza" gemisi.

Öte yandan çevre örgütleri hükümetin yenilenebilir enerji yerine fosil enerjiye yatırım yapmasından dolayı LNG terminalinin açılışını eleştirdi.

BUND adlı çevre ve doğa koruma derneğinden Imke Zwoch, kutlanacak bir durum olmadığını dile getirerek, "Bu tür fosil altyapı projeleri söz konusu olduğunda herkes yeni bir Almanya hızından bahsediyor. Bu hızı, Almanya'nın fosil yakıtları aşamalı olarak sonlandırmak için kullanmasını görmek isterdik." ifadelerini kullandı.

"Fridays for Future" çevre hareketinin sözcülerinden Luisa Neubauer de Alman hükümetinin iklim politikasını eleştirerek, yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması, iklimin korunması ve enerji tasarrufu çağrısında bulundu.

Etiketler : almanya olaf scholz terminal
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