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Savunma sanayiinde ihracat rekoru
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02 Mart 2024 Cumartesi 17:22:00 - Güncelleme:02 Mart 2024 Cumartesi 17:22:00

Savunma sanayiinde ihracat rekoru

Kaynak: TRT HABER

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Savunma ve havacılık sanayii, yılın ilk iki ayında ihracat rekoru kırarak 632 milyon 783 bin dolara ulaştı.

Savunma ve havacılık ihracatı yılın ilk iki ayında, bir önceki yıla oranla yüzde 12 artış gösterdi. Toplam ihracat 632 milyon 783 bin dolar olarak gerçekleşti.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X hesabından yaptığı açıklamada, savunma ve havacılık ihracatının, sektörün sürdürülebilir büyümesi için öncelikli olduğunu belirtti.

Görgün, paylaşımında ayrıca şunları kaydetti;

Dünya barışı ekseninde dost ve kardeş ülkelerimizin güvenlik ihtiyaçları ve kullanıcı ülkelerimizin savunma sistemlerimize olan ilgisi sektörümüzün geleceğinin de temellerini atıyor.

Uluslararası alanda gerçekleşen bu büyüme trendinin arkasında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın koşulsuz desteği ve vatan evlatlarımıza olan inancı yer alıyor. Ana entegratör şirketlerimizden alt yüklenicilerimize kadar kenetlenmiş bir savunma sanayii ile yorulmadan gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

Etiketler : savunma havacılık sanayii ihracat rekorturu
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