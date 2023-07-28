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28 Temmuz 2023 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 10:30:00

Şarj ağı işletmecilerine ağ oluşturmaları için 31 Ocak 2024'e kadar süre verildi

Kaynak: AA

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Elektrikli araç kullanıcılarına hizmet sağlayan şarj ağı işletmeci lisansı sahibi tüzel kişilere, şarj ağı oluşturmaları için 31 Ocak 2024 tarihine kadar süre tanındı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 28 Temmuz itibarıyla mevcut şarj ağı işletmeci lisansı sahibi tüzel kişilere, Şarj Hizmeti Yönetmeliğinin ilgili maddesine uygun olarak şarj ağının oluşturulması için 31 Ocak 2024 tarihine kadar süre verildi.

Söz konusu yönetmelik kapsamında, şarj ağı işletmeci lisansı iptal edilen tüzel kişi, bu tüzel kişilikte yüzde 10 veya daha fazla paya sahip ortaklar ile lisans iptal tarihinden önceki bir yıl içinde görevden ayrılmış olanlar dahil, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, lisans iptalini takip eden 3 yıl süreyle şarj ağı işletmeci lisansı alamayacak, lisans başvurusunda bulunamayacak, lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olamayacak ve yönetim kurullarında görev alamayacak.

Aynı yönetmelikteki süre uzatım talebine ilişkin "yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken 9 ay, en geç 3 ay önce" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Öte yandan, aynı yönetmeliğin 3'üncü maddesinde yer alan serbest erişim platformunu tanımlayan "Mevcut tüm şarj istasyonlarının gerçek zamanlı olarak görüntülenebilmesi için oluşturulan, şarj istasyonlarının verilerini canlı olarak sağlayan ve veri değişimi ile diğer işlemlerin standart protokoller ve arayüz ile sağlandığı Kurum tarafından hazırlanan platformu" ifadesinde yer alan "mevcut" ibaresinden sonra gelmek üzere "halka açık" ibaresi eklendi.

Etiketler : şarj elektrikli araç işletmeci
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