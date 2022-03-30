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30 Mart 2022 Çarşamba 19:11:00 - Güncelleme:30 Mart 2022 Çarşamba 19:12:00

Şanlıurfa'dan 20 milyon dolarlık tarım makinesi ihracatı

Kaynak: AA

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Şanlıurfa'dan geçen yıl 20 milyon dolarlık tarım makinesi ihracatı yapıldı. 2022'nin ilk iki ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 arttı.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) merkezi konumundaki Şanlıurfa, üretimin yanında tarım makine ve ekipmanları ihracatıyla da ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

GAP kapsamındaki sulama yatırımları sayesinde tarım üretiminin her geçen gün arttığı kentte, farklı tarım aleti ve ekipmanlara da ihtiyaç duyuluyor.

Bu kapsamda, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmalar, tarım makine ve ekipmanlarının üretilmesi için kapasite genişletme yoluna gitti.

"KENTİMİZ TARIMDA LOKOMOTİF OLACAK DÜZEYDE BİR ALTYAPIYA SAHİP"

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı İbrahim Halil Peltek, Şanlıurfa'nın tarım alanları ve üretimiyle Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olduğunu belirtti:

"Dünyanın ilgi odağı olan bölgemizde doğal olarak tarım sektörü ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesi elzemdir. Biz burada hep iddia ediyoruz, kentimiz Türkiye'nin ekonomik olarak tarımda lokomotifi olacak düzeyde bir altyapıya sahip. Bunun için teknolojik tarıma geçmek, daha hassas tarım uygulamaları yapmak için bölgemizde tarım makine ve ekipmanları imalatı ile ihracatı söz konusu. Firmalarımız bu özel makineleri üretimini yapmanın yanında ihracatını da gerçekleştiriyorlar."

"OCAK-ŞUBAT AYLARINDA İHRACATIMIZI YÜZDE 12 ARTIRDIK"

Girişimcilerin özveriyle çalışarak modern, hassas tarım uygulamalarında kullanılacak makine ürettiğini vurgulayan Peltek, koronavirüs salgınına rağmen bu alanda yüksek rakamlarda ihracat gerçekleştirildiğini belirtti:

"Biz, 2020 yılında 20 milyon dolar tarım makine ve ekipmanı ihracatı gerçekleştirdik, 2021 yılında pandeminin ağır şartlarına rağmen ihracat miktarını çok düşürmeden yine 20 milyon dolar civarında ihracat yaptık. 2022 Ocak-Şubat aylarında geçen yılın aynı aylarına göre ihracatımızı yüzde 12 artırarak 4 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştirdik. Salgının seyrinin değişmesiyle bu ihracatımızı daha da artıracağımızı öngörüyoruz."

Etiketler : ihracat Türkiye Şanlıurfa
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