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25 Şubat 2023 Cumartesi 10:45:00 - Güncelleme:25 Şubat 2023 Cumartesi 10:45:00

Sanayici yaralarını sarıyor

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Türkiye'nin önemli tekstil üretim merkezlerinden biri olan Kahramanmaraş'ta sanayiciler, yaşanılan iki büyük depremin ardından yaraları bir an önce sarıp tesislerini yeniden canlandırmayı ve üretime geçmeyi hedefliyor.

Kahramanmaraş, 6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremle sarsıldı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem, sanayi tesislerini de vurdu. Birçok firma bu büyük afette yakınlarını ve çalışanlarını da kaybetti. Asrın felaketi nedeniyle üretim neredeyse dururken, Kahramanmaraşlı sanayiciler kısa sürede toparlanıp yaşadıkları acıya rağmen kaldıkları yerden devam etmek istiyor. Türkiye'nin en büyük 1000 firması arasında 40 şirketi bulunan Kahramanmaraş, Türkiye'nin önemli tekstil üretim merkezlerinden biri. Tekstilin dışında çelik mutfak eşyaları üretiminde de yüzde 60'lık payla lider durumunda olan kent, gıda, kağıt, enerji ve çimento yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. İrili ufaklı 500 fabrika ile yaklaşık 200 bin kayıtlı sigortalının bulunduğu Kahramanmaraş'ta 50 bin istihdamla tekstil sektörü bu alanda ilk sırada yer alıyor.

AYAĞA KALKACAK TESİSLER

Kentin önde gelen sanayicilerinden olan İSKUR Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Kurtul, halkın ve şehrin büyük yara aldığı Kahramanmaraş'ta kendi tesislerinde de depremle beraber yangın çıktığını belirterek, afetin ardından yakınları ve çalışanlarıyla yaraları sarmaya çalıştıklarını söyledi. Kurtul, "Bundan sonra işletmelerimizi bir an önce ayağa kaldırıp istihdamı, üretimi devam ettirmemiz, bu şehri hep birlikte ayağa kaldırmamız gerekiyor. İlk 1 ayda, 3 ayda, 6 ayda ayağa kalkacak tesisler var, 1 yılı bulacak tesisler var. Çalışanlarımızla bu yaraları birlikte sarıp tekrar bu Maraş'ı eski halinden daha iyi bir noktaya getirmeye gayret edeceğiz" diye konuştu.

ÇALIŞANA KONTEYNER KENT

Depremin ardından ailelerini başka illere götüren çalışanlarının yavaş yavaş şehre geri dönmeye başladığını belirten Kurtul, şirket olarak 100 konteyner sipariş ettiklerini söyledi. Kurtul, "Çalışanlarımız için burada bir konteyner kent kuruyoruz. Bu arkadaşlarımızı burada barındırıp bu işletmeleri ayağa kaldırıp bir sonraki adımda da devletten yer isteyip buralarda çalışanlarımızla birlikte konut üretmek istiyoruz. Tabii ki devletimiz Maraş'ta 45 bin konut yapılacağını söyledi. İnşallah bunlar bir an önce yapılır, evi yıkılan yurttaşlarımız tekrar Maraş'a dönerler" diye konuştu.

ÜRETİMİN DURMASI İKİNCİ FELAKET OLUR

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, deprem bölgesinde üretimin durmasının ikinci felaket olacağını belirterek, hızla üretim alanları ile organize sanayi bölgelerine (OSB) yakın yerlere geçici barınakların oluşturularak üretimin ayağa kaldırılması gerektiği çağrısında bulundu.

KONUTTA İŞÇİYE ÖNCELİK

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan da bu süreçte sanayici için devletin desteğinin çok önemli olduğunu, yapılacak konutlarda üretimde çalışanlara öncelik tanınmasın gerektiğini söyledi. Çalışanlarının sanayileşmiş illere doğru gitmeye başladığına dikkat çeken Arıkan, "Biz bunu kısa sürede durdurabilirsek sanayiyi çok kısa sürede ayağa kaldırabiliriz ama biz bu gücü kaybedersek bir felaket de burada yaşarız. Burada devletimize çok büyük görev düşüyor. Sanayinin ayağa kaldırılması için atılacak adımların bir an önce ilan edilmesi lazım. Maraş, Kurtuluş Savaşı'nda yerle bir olmuştu, kendi küllerinden bugünlere geldi. Yine gelir ama burada devletimizin desteği gerçekten çok önemli. Burdaki büyük tesisler göz ardı edilemez" dedi.

BÖLGEYE ÖZEL TEŞVİK TALEBİ

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki 15 günde üretime geçecek tesislerin olduğu gibi 1 yıl içerisinde faaliyete başlayacak fabrikaların da bulunduğunu beliren Mahmut Arıkan, sanayicilerin işinin başında tesisini ayağa kaldırabilmek için çabaladığını, devletten de bu bölgeye özel teşvik verilmesini beklediklerini söyledi. Arıkan, nitelikli insan gücünün kaybolmaması için Katar'dan gelen konteynerlerden 5 bininin Maraş'a getirilerek çalışanların yerleştirilmesini istedi.

Etiketler : kahramanmaraş deprem sanayici üretim

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