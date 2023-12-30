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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sayaçların 2024 yılı tamir ve ayar ücretlerini belirledi
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30 Aralık 2023 Cumartesi 10:15:00 - Güncelleme:30 Aralık 2023 Cumartesi 10:15:00

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sayaçların 2024 yılı tamir ve ayar ücretlerini belirledi

Kaynak: AA

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Su, elektrik ve gaz sayaçlarının 2024 yılı tamir, bakım ve ayar ücretleri yeniden düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ, 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle su, elektrik ve gaz sayaçlarının gelecek yıla ilişkin tamir, bakım ve ayar ücretleri belirlendi.

Buna göre, muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmeyecek.

Ücret tarifesi, tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılacak.

Tarife kapsamında, su sayaçlarının ayar ve parça değişimi gerektirmeyen tamir ücreti, anma debisine göre 34 lira ve 107 lira olacak.

Elektrik sayaçları ayar ücretleri, tek fazlı sayaçlar için 59 lira, üç fazlılar için 77 lira olarak uygulanacak.

Bu sayaçlarda tamir ücretleri ise tek fazlı sayaçlarda 77 lira, üç fazlılarda 88 lira olarak belirlendi.

Gaz sayaçlarının parça değişimi gerektirmeyen tamir ücretleri de sınıfına göre 84 lira ile 2 bin 493 lira arasında değişecek.

Etiketler : sanayi ve teknoloji bakanlığı sayaç kaçak içki operasyonu tamir ayar
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