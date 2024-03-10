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10 Mart 2024 Pazar 11:15:00 - Güncelleme:10 Mart 2024 Pazar 11:15:00

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Eylül-Aralık 2023 döneminde 5 bin 122 yatırım teşvik belgesi verdi

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen yılın eylül-aralık döneminde 5 bin 122 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Bakanlığın, 1 Eylül-31 Aralık 2023 tarihlerinde verdiği yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 4 aylık dönemde çeşitli sektörlerde 5 bin 122 yatırım için teşvik belgesi hazırlandı.

Öte yandan, 242 yatırım teşvik belgesi iptal edilirken söz konusu dönemde 1152 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verildi.

Etiketler : sanayi ve teknoloji bakanlığı yatırım teşvik belgesi kaçak içki
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