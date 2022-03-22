Elektrikli şarj istasyonlarına destek geliyor

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22 Mart 2022 Salı 11:39:00 - Güncelleme:22 Mart 2022 Salı 11:40:00

Elektrikli araç şarj istasyonlarına yatırım desteği verilecek

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının düzenlemesine göre, söz konusu yatırımlara, yatırım bedelinin yüzde 75'ine ve 20 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek sağlanacak.

Elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarına, yatırım bedelinin yüzde 75'ine ve 20 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik, teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmeler ile kamu araştırma enstitü/merkezlerinin AR-GE ve yenilik projeleri/faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler ile ilgili üretime yönelik yatırımlarına, öz kaynaklar kullanılarak yapılan AR-GE faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan veya TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik ürünler ile ilgili üretime yönelik yatırımlara, proje bedelinin yüzde 60'ına ve 10 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek sağlanacak.

20 MİLYON LİRAYA KADAR GERİ ÖDEMESİZ DESTEK

Ekonomik etki düzeyi yüksek ve birden çok sektörde gelişimi hızlandırma potansiyeline sahip mobilite alanında elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarının kurulmasına yönelik yatırımların ise yüzde 75'ine ve 20 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek.

İşletmenin talep etmesi halinde makine ve teçhizat desteği kapsamında tanımlanan destek tutarının yüzde 25'ine kadar teminat karşılığında ön ödeme yapılabilecek. Düzenlemeyle makine ve teçhizat üzerinde çalışan yazılım giderleri de destekleme kapsamına dahil edildi.

Makine ve teçhizat desteği sağlanacak yatırım projeleri için destek süresi, Bakanlık ile işletme arasında yapılan sözleşmenin imza tarihinden başlayarak en fazla 36 ay olarak belirlendi. Uygun görülmesi halinde bir defaya mahsus 6 aya kadar ek süre verilebilecek.

Bu projeler için işletme gideri desteği uygulanmayacak.

Bu kapsamda destek programından yararlanılarak alınan makine ve teçhizat için destekten yararlanmada 3 yıl olarak öngörülen satılamama, kiralanamama ve devredilememeye yönelik sınırlama, makine ve teçhizatın kullanım yeri ve amacı değişmemek kaydıyla 1 yıl olarak uygulanacak.

Etiketler : Elektrikli araç şarj istasyonu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destek programı
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