Bakan Varank: Yatırım, üretim, istihdam ve ihracata odaklanarak ülkemizi büyüteceğiz

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14 Ocak 2023 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:14 Ocak 2023 Cumartesi 15:00:00

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yatırım, üretim, istihdam ve ihracata odaklanarak ülkemizi büyüteceğiz

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hedeflerinin ülkeyi katma değerli üretimle büyütmek olduğunu belirterek, "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracata odaklanarak ülkemizi büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Varank, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan, proje bazlı devlet yardımlarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararlarını değerlendirdi.

Varank, hedeflerinin ülkeyi katma değerli üretimle büyütmek olduğunu belirterek, "Bu amaç doğrultusunda adımlar atmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar da bunun bir göstergesi. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracata odaklanarak ülkemizi büyüteceğiz. Milli teknoloji Hamlesi'ne destek verecek bu yatırımlarla ülkemizi kalkındıracağız." ifadesini kullandı.

7 YATIRIMA PROJE BAZLI DESTEK

Açıklamada yer alan bilgilere göre, Bakanlık, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Bursa, Gaziantep ve Ankara'da 6'sı yeni, biri ilave olmak üzere toplam 7 yatırıma proje bazlı destek verecek. Toplam tutarı, yaklaşık 26 milyar lira olan yatırımlar, 4 bin 691 kişiye ekmek kapısı olacak. Bu yatırımlar, cari açığın azaltılmasına her yıl 1,4 milyar dolarlık katkı verecek.

Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ, Düzce'de mühimmat, askeri tüfek ve yarı otomatik tabanca üretecek. 1 milyar 345 milyon liralık yatırımla 286 yeni istihdam oluşturacak. Cari açığın kapatılmasına yılda 105 milyon dolar katkı sağlayacak.

Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim AŞ, Bursa'da geri dönüşümden polyester cips ve POY iplik üretimi gerçekleştirecek. Toplam 2 milyar 445 milyon liralık yatırım ile 250 yeni istihdam yaratacak. Cari açığın azaltılmasına yılda 74 milyon dolarlık katkısı olacak.

Merinos Halı Sanayi ve Ticaret AŞ, Gaziantep'te polimer cips üretecek. 3 milyar 672 milyon liralık yatırım, 285 kişiye yeni iş sağlayacak. Bu yatırımın cari açığın kapatılmasına katkısı yılda 104 milyon dolar olacak.

Gedik Kaynak Sanayi ve Ticaret AŞ, Sakarya'da ileri teknolojili kaynak sarf malzemeleri yatırımı yapacak. 903 milyon liralık yatırımla 309 kişi iş sahibi olacak. Bu yatırım ile cari açığın azaltılmasına yılda 285 milyon dolar katkı sağlayacak.

İstanbul Gübre Sanayii AŞ, Kocaeli'nde gübre yatırımına 9 milyar 403 milyon liralık yatırım gerçekleştirecek. 326 kişiyi iş sahibi yapacak bu yatırım, cari açığın kapatılmasına yılda 325 milyon dolarlık katkı verecek.

Valeo Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, Bursa'da EDC kompresör yatırımına 4 milyar 250 milyon lira para harcayacak. Şirket, bu yatırımıyla 600 ilave istihdam yaratacak, cari açığın azaltılmasına yılda 151 milyon dolarlık katkısı olacak.

Kalyon PV, Ankara'da fotovoltaik güneş yatırımında değişikliğe gidecek. Bu ilave yatırımla kapasite 1000 MWp iken 2000 MWp'ye çıkacak. 3 milyar 700 milyon liralık yatırım ile 2 bin 635 istihdam sağlanacak. İlave yatırım, cari açığın kapatılmasına yılda 364 milyon dolarlık katkı verecek.

Proje bazlı devlet yardımı verilmesi kararlaştırılan yatırımlar, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti gibi teşviklerden yararlanacak.

Etiketler : mustafa varank yatırım üretim istihdam ihracat
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