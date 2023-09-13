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13 Eylül 2023 Çarşamba 15:09:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 15:09:00

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Yenilikçi teknolojilerde dünya sahnesinde öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyoruz

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yenilikçi teknolojilerde dünya sahnesinde öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyoruz. Türkiye'ye olan yatırımcı ilgisi yükseliyor." ifadesini kullandı.

Kacır, X sosyal medya hesabından, 24. Dünya Bilgi Forumu'na katılmak üzere gittiği Güney Kore'nin başkenti Seul'de yaptığı görüşmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Dünyanın en büyük batarya üreticilerinden LG Energy, rüzgar türbini bileşenleri üreticisi CS Wind ve batarya katot üreticisi L&F ile kapsamlı toplantılar yaptıklarını bildiren Kacır, şunları kaydetti:

"Her bir şirketle olan diyaloğumuzda, Türkiye'nin sanayi ve teknolojideki büyüleyici dönüşümünden ve potansiyelinden bahsettik. 70 yılı aşkın tarihi bağlarımız ile iki dost ülkenin eşsiz başarı öyküleri, ortaklaşa gerçekleştirebileceğimiz daha parlak bir gelecek için yeni başlangıçlara vesile olacak. Yenilikçi teknolojilerde dünya sahnesinde öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyoruz. Türkiye'ye olan yatırımcı ilgisi yükseliyor."

Etiketler : Fatih Kacır Teknoloji lideri Yatırımcı talebi Yenilikçi Türkiye Mehmet Fatih KACIR
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