Sanayi üretimi temmuzda aylık yüzde 0,4 azaldı, yıllık yüzde 7,4 arttı
Kaynak: AA
Sanayi üretim endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,4 azaldı, yıllık bazda yüzde 7,4 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,4 yükseldi.
SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK YÜZDE 7,4 ARTTI— 24 TV (@yirmidorttv) September 11, 2023
Sanayi üretiminde Temmuz karnesi belli oldu. Bu dönemde üretim aylık bazda yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda ise yüzde 7, 4 arttı. pic.twitter.com/Vjx04iYde4
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 ve imalat sanayisi sektörü endeksi ise yüzde 7,4 arttı.
Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık bazda yüzde 18,79 artış gösterdi.
SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda hazirana kıyasla yüzde 0,4 azaldı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 10,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,7 artış gösterdi. İmalat sanayisi sektörü endeksi ise yüzde 1,4 azaldı.
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