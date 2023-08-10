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10 Ağustos 2023 Perşembe 10:53:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 10:53:00

Sanayi üretimi haziranda aylık yüzde 1,6, yıllık yüzde 0,6 arttı

Kaynak: AA

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Sanayi üretim endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 0,6 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, haziranda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,6 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinin de yüzde 3,4 azaldığı hesaplandı. İmalat sanayisi sektörü endeksi ise yüzde 2,1 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık bazda yüzde 10,47 azaldı.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda mayısa kıyasla yüzde 1,6 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinin bir önceki aya göre yüzde 4,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinin yüzde 2,1 azalış gösterdi. İmalat sanayisi sektörü endeksi ise yüzde 2,3 arttı.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
202111,49,016,566,140,923,910,014,08,98,611,214,4
20228,514,110,311,79,69,63,21,81,23,3-1,1-0,3
20234,6-8,20,4-1,20,20,6
Etiketler : türkiye istatistik kurumu sanayi üretim endeksi haziran
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