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10 Kasım 2022 Perşembe 18:34:00 - Güncelleme:10 Kasım 2022 Perşembe 18:34:00

Sanayi sektörünün 10 aylık ihracatı 150 milyar doları aştı

Kaynak: AA

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Türk sanayi sektörü, 154,2 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ekim ihracatını gerçekleştirdi.

Jeopolitik riskler ve küresel enflasyon endişeleri ülkelerin dış ticaretini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Küresel ekonomideki resesyon endişeleri ciddiyetini korurken, Türk ihracatçılar hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor.

Ham madde tedarikinde yaşanan zorluklara karşın Türk şirketleri ihracatta rekorlar kırmaya devam ediyor. Türk şirketlerinin pazar çeşitliliğine önem vermesi ve dünyanın dört bir yanına düzenlenen ticaret heyetleri de Türkiye'nin ihracat performansını destekliyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türk sanayi sektörü, 154 milyar 243 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ekim ihracatını gerçekleştirdi.

Türk sanayi sektörünün dış satımı, yılın 10 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 12,1 artarken, toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 73,6 oldu.

SANAYİ GRUBUNDA 11 SEKTÖR İHRACATTA REKORA KOŞTU

Sanayi grubuna bağlı 16 sektörden 11'i yılın 10 ayında ihracat rekoruna imza attı.

Tekstil ve ham maddeleri 8 milyar 720 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 1 milyar 702 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 28 milyar 139 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 17 milyar 873 milyon dolar, elektrik ve elektronik 12 milyar 279 milyon dolar, makine ve aksamları 8 milyar 336 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 12 milyar 161 milyon dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 4 milyar 594 milyon dolar, mücevher sektörü 4 milyar 707 milyon dolar, savunma ve havacılık sanayi 3 milyar 267 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 5 milyar 496 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ekim ihracatını gerçekleştirdi.

Yılın 10 ayında tekstil ve ham maddeleri yüzde 5,4, deri ve deri mamulleri yüzde 19,5, kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 37,4, hazır giyim ve konfeksiyon yüzde 7, elektrik ve elektronik yüzde 6, makine ve aksamları yüzde 9,1, demir ve demir dışı metaller yüzde 22,5, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri yüzde 21, mücevher sektörü yüzde 2,8, savunma ve havacılık sanayi yüzde 36,4, iklimlendirme sanayi yüzde 8,6 ihracat artışı kaydetti.

SANAYİ İHRACATINDA ALMANYA ÖN PLANA ÇIKTI

Sanayi ihracatında rekor kıran sektörlere en fazla talep Almanya'dan geldi. Almanya'ya, deri ve deri mamulleri 140 milyon 142 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 3 milyar 53 milyon dolar, makine ve aksamları 824 milyon 310 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 1 milyar 733 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 584 milyon 82 bin dolar tutarında ihracat yaptı.

İtalya'ya tekstil ve ham maddeleri 852 milyon dolar, Hollanda'ya kimyevi maddeler ve mamulleri 1 milyar 983 milyon dolar, İngiltere'ye elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 350 milyon dolar, ABD'ye çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 819 milyon 504 bin dolar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne mücevher sektörü 883 milyon 434 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Etiketler : Jeopolitik risk Türkiye ihracat
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