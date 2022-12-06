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06 Aralık 2022 Salı 12:20:00 - Güncelleme:06 Aralık 2022 Salı 12:20:00

Sanayi sektöründen ihracatta ocak-kasım rekoru

Kaynak: AA

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Türk sanayi sektörü, 169,7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-kasım ihracatını gerçekleşirdi.

Küresel piyasalardaki belirsizliklere karşın Türk sanayi sektörünün temsilcileri, strateji ve eylem planlarıyla ihracat faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürüyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, ocak-kasımda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,9 artarak 231 milyar 248 milyon dolara yükseldi.

Türk sanayi sektörü de 169 milyar 670 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-kasım ihracatını gerçekleşirdi.

Sanayi sektörünün dış satımı, yılın 11 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 10,3 artarken, toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 73,4 oldu.

KİMYA SEKTÖRÜNÜN İHRACATI 30 MİLYAR DOLARI AŞTI

Sanayi grubuna bağlı 16 sektörden 10'u yılın 11 ayında ihracat rekoruna imza attı.

Tekstil ve ham maddeleri 9 milyar 562 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 1 milyar 875 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 30 milyar 715 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 19 milyar 501 milyon dolar, elektrik ve elektronik 13 milyar 704 milyon dolar, makine ve aksamları 9 milyar 344 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 13 milyar 290 milyon dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 5 milyar 10 milyon dolar, savuma ve havacılık sanayi 3 milyar 770 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 6 milyar 93 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-kasım ihracatını gerçekleştirdi.

Yılın 11 ayında tekstil ve ham maddeleri yüzde 3,8, deri ve deri mamulleri yüzde 19,2, kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 34,2, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü yüzde 5,8, elektrik ve elektronik yüzde 6,7, makine ve aksamları yüzde 10,2, demir ve demir dışı metaller yüzde 19,4, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri yüzde 19,5, savunma ve havacılık sanayi yüzde 35,7, iklimlendirme sanayi yüzde 8,4 ihracat artışı kaydetti.

HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ALMANYA'YA İHRACATI 3 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

Almanya'ya deri ve deri mamulleri 152 milyon 104 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 3 milyar 321 milyon dolar, makine ve aksamları 905 milyon 950 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 1 milyar 873 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 642 milyon 128 bin dolar tutarında ihracat yaptı.

İtalya'ya tekstil ve ham maddeleri 918 milyon 843 bin dolarlık, Hollanda'ya kimyevi maddeler ve mamulleri 2 milyar 190 milyon dolarlık, Birleşik Krallık'a elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 495 milyon dolarlık, ABD'ye çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 890 milyon 54 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Etiketler : sanayi ihracat ekonomi
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