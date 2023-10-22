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Sanayi ortamının geliştirilmesine yaklaşık 82,2 milyar lira harcanacak
22 Ekim 2023 Pazar 11:45:00 - Güncelleme:22 Ekim 2023 Pazar 11:45:00

Sanayi ortamının geliştirilmesine yaklaşık 82,2 milyar lira harcanacak

Kaynak: AA

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Üretim ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, yüksek katma değerli üretimin artırılması, rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir yapı oluşturulması için 2024 bütçesinden yaklaşık 82,2 milyar lira ödenek kullanılacak.

2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nden derlenen bilgiye göre, imalat sanayisinin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı, imalat sanayi ihracatı, orta-yüksek teknolojili ürünlerin bunun içindeki payı, uluslararası doğrudan yatırım girişi gibi alanlarda program hedefleri belirlendi.

Sanayinin geliştirilmesi, üretim ve yatırımların desteklenmesi kapsamında hedeflere ulaşılması için bütçeden 82 milyar 181 milyon lira kaynak ayrıldı.

Bu çerçevede, imalat sanayisinin GSYH içindeki payının gelecek yıl yüzde 21,1 ve ihracatının da 252,3 milyar dolar olması bekleniyor.

Orta-yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payının 2024'te yüzde 38 ve yüksek teknolojili ürünlerin payının da yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmesi hedefleniyor.

Bu dönemde, Türkiye'ye 17,9 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım girişinin olması öngörülüyor.

YERLİ PATENT BAŞVURU SAYISINDA BEKLENTİ YÜZDE 56

Sınai mülkiyet bilincini toplumun bütün kesimlerinde artırarak, bu hakların korunması ve ticarileştirilmesine hizmet ederek teknolojik ilerlemeye ve yenilik faaliyetlerinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla da bütçeden yaklaşık 512 milyon lira ödenek ayrıldı.

Bu kapsamda, 2024'te yerli patent başvurularında Türkiye'nin dünya sıralamasında 10'uncu basamakta yer alması hedefleniyor. Türkiye kaynaklı uluslararası patent başvuru sayısı bazında ülkenin dünyadaki yerinin üst sıralara çıkmasının yenilikçilik kapasitesinin artışına katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Milli teknolojilerin geliştirilmesi ve yerlileştirilmesi çalışmaları kapsamında yerli patent başvuru sayısının toplam başvuru sayısı içerisindeki payının artmasının Türkiye'nin yenilik ve teknolojik olarak ilerlemesine de katkı vermesi planlanıyor.

Yıl sonu gerçekleşme tahmini yüzde 55 olan yerli patent başvurularının toplam başvurular içindeki payının gelecek yıl yüzde 56'ya yükselmesi bekleniyor.

Gelecek yıl uzay ve havacılık faaliyetlerine ise 4 milyar 83 milyon liralık kaynak ayrılması hedefleniyor.

Etiketler : bütçe sanayi ödenek
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