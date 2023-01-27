VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İnsan İzi Derneği, Tanzanya'da ‘İyilik Köyü' kuruyor
Brent petrolün varil fiyatı 87,77 dolar
Trabzonspor, Hatayspor'a konuk olacak
Sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde çalışan sayısı 3,9 milyona yaklaştı
"Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 225 hedefin 202'sine ulaştık"
Borsa güne düşüşle başladı
İran'da Azerbaycan Büyükelçiliğine silahlı saldırı
"Cumhurbaşkanımızın adaylığında hiçbir engel yoktur"
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında bir avukat tutuklandı
İstanbul'da terör örgütlerine operasyon: 10 şüpheli yakalandı
BOTAŞ duyurdu: Sanayi doğal gazına indirim
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Bakanlıktan sıfır kilometre otomobil satışına inceleme
"Filmi ağlayarak çektik"
Kahraman askerimizin hikâyesi
Klibi eşine emanet
Belgeselin müzikleri Murat'tan
Antalya yolcusu
Sağlık sektöründe bir numarayız
Tokyo'da enflasyon son 41 yılın en yükseğinde
Yürürlük süresi dolan ve dolacak olan dampinge karşı önlemler ilan edildi
Japon Başbakan Kişida "şartlar oluşursa" Ukrayna'ya gidecek
Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat düşürüldü
28 günde 30 oyun
27 Ocak 2023 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:27 Ocak 2023 Cuma 11:30:00

Sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde çalışan sayısı 3,9 milyona yaklaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde çalışan sayısı, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 8,27 artarak 3 milyon 871 bin 480 kişi oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 2022 yılı Sanayi Kapasite Raporu istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, 2021 yılında 85 bin 790 olan "kapasite rapor" sayısı, 2022 yılında yüzde 11,67 artışla 95 bin 804'e çıktı.

Bu raporların ait olduğu üretim tesislerinin yüzde 44,7'sinde 1-9, yüzde 39,2'sinde 10-49, yüzde 7,8'inde 50-99, yüzde 5,75'inde 100-249, yüzde 2,55'inde ise 250'den fazla çalışan bulunuyor.

Geçen yıl sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde toplam çalışan sayısı önceki yıla göre yüzde 8,27 artışla 3 milyon 871 bin 480'e yükseldi.

Toplam çalışanların yüzde 5,54'ü 1-9 çalışan bulunan tesislerde istihdam edilirken, yüzde 22,44'ü 10-49, yüzde 13,54'ü 50-99, yüzde 21,99'u 100-249, yüzde 36,49'u ise 250 ve daha fazla çalışanı bulunan tesislerde istihdam ediliyor.

Geçerli raporlara göre istihdamın en fazla olduğu 5 il, İstanbul (790 bin 646), Bursa (325 bin 682), İzmir (259 bin 311), Kocaeli (232 bin 883) ve Ankara (223 bin 307) oldu.

En az çalışan bulunan son 5 il Iğdır (1064), Hakkari (718), Ardahan (592), Tunceli (497) ve Bayburt (298) olarak kayıtlara geçti.

2021-2022 döneminde KOBİ ölçeğindeki sanayi firmalarının istihdamdaki payı yüzde 63,4'ten yüzde 63,51'e yükselirken, büyük firmaların payı yüzde 36,6'dan yüzde 36,49'a düştü.

Söz konusu dönemde sanayide en çok istihdam artışı sağlayan şehirler, yüzde 52,9 ile Bitlis, yüzde 44,27 ile Siirt, yüzde 39,63 ile Erzurum, yüzde 38,57 ile Şırnak ve yüzde 37,04 ile Ardahan oldu.

Sanayide istihdam azalışının en çok olduğu şehirler, yüzde 26,27 düşüşle Yalova, yüzde 24,75 azalışla Bayburt, yüzde 15,35 gerilemeyle Kırıkkale, yüzde 11,4 düşüşle Karaman ve yüzde 11,09 azalışla Tunceli olarak belirlendi.

Bölgeler bazında sanayi istihdamında artış yüzde 25,16 ile Kuzeydoğu Anadolu, yüzde 24,02 ile Ortadoğu Anadolu, yüzde 11,85 ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gerçekleşti.

Sanayi istihdam artışının en düşük olduğu bölgeler, yüzde 4,51 ile İstanbul, yüzde 6,84 ile Ege ve yüzde 7,13 ile Doğu Marmara olarak belirlendi.

EN ÇOK MÜHENDİS DOĞU MARMARA'DA ÇALIŞIYOR

Doğu Marmara'da çalışan 43 bin 390 mühendise karşılık, Batı Anadolu'da 42 bin 398, İstanbul'da 41 bin 393, Ege'de 26 bin 832, Akdeniz'de 12 bin 197 mühendis sanayi tesislerinde istihdam edildi.

Toplam çalışanların yüzde 5,07'sini mühendis, yüzde 4,54'ünü teknisyen, yüzde 6,18'ini usta, yüzde 72,03'ünü işçi, yüzde 11,13'ünü idari personel oluşturdu.

Sanayi tesislerinde ortalama 40,41 kişi çalışıyor. Sanayi tesisi başına en çok çalışanı bulunan il Çankırı iken, bu kenti Zonguldak, Bilecik, Tekirdağ ve Bartın izledi.

KAPASİTE RAPORLARININ 2 BİN 469'U YÜKSEK TEKNOLOJİ KONULARINDA DÜZENLENDİ

Söz konusu dönemde yüksek teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 2,38'den yüzde 2,31'e geriledi. Orta-yüksek teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 24,3'ten yüzde 23,73'e düştü. Orta-düşük teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 30,57'den yüzde 30,26'ya indi. Düşük teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı ise yüzde 42,75'ten yüzde 43,69'a yükseldi.

Geçerli olan kapasite raporlarının 2 bin 469'u yüksek teknoloji ürünleri, 25 bin 332'si orta-yüksek teknoloji, 32 bin 300'ü orta-düşük teknoloji ve 46 bin 638'i düşük teknoloji alanında düzenlendi.

2022 yılı sonu itibarıyla en çok kapasite raporu "fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)" konusunda hazırlandı. En çok kodlanan diğer faaliyet grupları "gıda ürünlerinin imalatı", "başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı", "tekstil ürünlerinin imalatı" ve "kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı" olarak kayıtlara geçti.

En az kapasite raporu düzenlenen faaliyet grupları ise "tütün ürünleri imalatı", "diğer hizmet faaliyetleri", "balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği", "ham petrol ve doğal gaz çıkarımı" ve "ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi" olarak sıralandı.

EN ÇOK RAPOR İSTANBUL'DA, EN AZ RAPOR BAYBURT'TA DÜZENLENDİ

En çok kapasite raporu düzenlenen 5 il, İstanbul (27 bin 417), Ankara (6 bin 510), Bursa (6 bin 327), İzmir (5 bin 895) ve Konya (3 bin 957) oldu.

En az kapasite raporu düzenlenen iller ise Bayburt (21), Tunceli (38), Ardahan (41), Hakkari (43), ve Iğdır (53) olarak sıralandı.

2022 yılı sonu itibarıyla 1390 yabancı sermayeli firma kapasite raporu yaptırdı.

Yabancı sermayeli firmaların üretim tesislerinin en çok olduğu kent İstanbul (255) oldu. Bu ili Kocaeli (183), İzmir (179), Bursa (84) ve Tekirdağ (71) takip etti.

Yabancı sermayeli firmaların kapasite raporu yaptırdıkları tesislerin faaliyet grubuna göre ilk 5 sıralaması 147 ile "fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)", 137 ile "başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı", 131 ile "kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı", 117 ile "kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı" ve 84 ile "motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı" şeklinde gerçekleşti.

Yabancı sermayeli sanayi tesisi sayısında 247 ile Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi Hollanda (105), İtalya (54), Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda (51) ve İspanya (48) izledi.

Etiketler : türkiye odalar ve borsalar birliği sanayi rapor
Kırmızılı gece

Kırmızılı gece
Şevval Sam haftanın 7 günü çalışıyor

Şevval Sam haftanın 7 günü çalışıyor
Minikler ‘Küçük Prens'te buluştu

Minikler ‘Küçük Prens'te buluştu
Simay Barlas'a 'Kara Orman' teklifi

Simay Barlas'a 'Kara Orman' teklifi
Ayakta alkışlandı

Ayakta alkışlandı
Karne hediyesi

Karne hediyesi
90'lara yoğun ilgi

90'lara yoğun ilgi
Aceleci Koray

Aceleci Koray
Set arası 10. Yıl Marşı resitali

Set arası 10. Yıl Marşı resitali

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX