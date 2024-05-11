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11 Mayıs 2024 Cumartesi 12:15:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2024 Cumartesi 12:15:00

Sanayi işbirliği projelerinin yapımına fiyat farkı imkanı

Kaynak: AA

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Sanayi işbirliği projeleri kapsamında yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelere artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı imkanı tanınabilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla sanayi işbirliği projelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar değiştirildi.

Buna göre, yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerden gereken şartları sağlayanlara, artırımlı fiyat farkı hesaplanabilecek. Yüklenicinin 30 gün içerisinde yazılı başvurusu üzerine 6 ayı geçmemek üzere süre uzatımı da verilebilecek.

Etiketler : cumhurbaşkanı kararı resmi gazete sanayi işbirliği projeleri fiyat
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