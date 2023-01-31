Müsiad Sameks 2023'te De Pozitif Seyrini Sürdürüyor

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31 Ocak 2023 Salı 12:13:00 - Güncelleme:31 Ocak 2023 Salı 12:13:00

Sameks Bileşik Endeksi 10 Yıldır Piyasalara Güven Aşılıyor

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2022 yılsonu itibariyle tam 10 yıldır Türkiye ekonomisine ilişkin öncü gösterge olma niteliğini sürdüren SAMEKS, 2023 yılının ilk ayına pozitif bir başlangıç yaptı.

2023 yılı Ocak ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 0,9 puan artarak 54,3 puanla referans değer üzerindeki seyrini sürdürdü.

Bu dönemde önceki aya göre 0,5 puan artış kaydeden Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi 54,3 puanla artış eğilimini sürdürdü. Önceki aya göre 2,6 puan artarak 55,2 seviyesine yükselen Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi de Bileşik Endeks'te gözlenen artışta belirleyici rol oynadı. Böylece sanayi sektöründeki kesintisiz aylık artış eğilimi 18'inci ayına ulaşırken, hizmet sektörü de genişleme sürecini üst üste 5'inci ayına taşımış oldu.

Hizmet sektörü genelinde girdi alımları Ocak ayında da güçlü seyrini sürdürürken, buna bağlı olarak iş hacmindeki artış ivme kazandı. Sanayi sektöründeki olumlu görünümde ise yani siparişlerin önceki aya kıyasla hızlı bir şekilde artış kaydetmesinin etkileri gözlendi.

Bu gelişmeler neticesinde önceki aya göre 0,9 puan artarak 54,3 seviyesinde gerçekleşen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, geçtiğimiz yıla ilişkin pozitif görünümünü Ocak ayında da sürdürdü ve ekonomik aktivitedeki canlılığın yeni yılda da devam ettiğine işaret etti.

SAMEKS 2023 Ocak ayı verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "2022 yılının tamamında 50 referans değerinin üzerinde seyreden SAMEKS Bileşik Endeksi, 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,9 puan artarak 54,3 puanla pozitif seyrini sürdürdü. Sanayi ve hizmet sektöründe ekonomik aktivitenin ivme kazandığına işaret eden SAMEKS, piyasalara güven aşılıyor" dedi.

Etiketler : Sanayi Sektörü SAMEKS MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı
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