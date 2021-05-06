Salgın süresince 206 milyar liralık borç ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, CNN Türk'te gündemi değerlendirdi.

Bakan Elvan, "Haziran sonunu dahil ettiğimizde 2020-2021 aralığı için 175 milyar 700 milyon lira harcama yapmış olacağız" dedi.

Bakan Elvan şunları söyledi:

"İşsizlik sigortası fonu sosyal yardımlaşmayı teşvik fonu ödemelerini de dahil ettiğimizde bugün itibarıyla yaptığımız harcama miktarı 133,7 milyar lira. Haziran sonuna kadar yapılacak destekleri dahil ettiğimiz zaman bu rakam 2020-2021 yılı için 175,7 milyar liraya tekabül ediyor. Yaklaşık 176 milyar lira harcama yapmış olacağız. Kredi Garanti Fonu dahil yapılan programları dikkate aldığımızda firmalara bugüne kadar 315 milyar lira kredi verildi. İyi gidiyoruz imkanlarımız ölçüsünde vatandaşlarımıza destek vermeye çalışıyoruz."